Endrick se gana una oportunidad con Mourinho y aprieta aún más el ataque del nuevo Real Madrid

Endrick ha empezado la pretemporada con un aviso claro.

Su gol en el 2-2 ante la Fiorentina, en el amistoso del sábado en Klagenfurt, le ha servido para reforzar su posición en el Real Madrid de José Mourinho y para recordar que sigue siendo una opción muy válida en un ataque con mucha competencia.

El delantero brasileño adelantó cinco días su vuelta al trabajo. Debía reincorporarse este lunes, igual que Vinicius, pero se presentó antes en Valdebebas y se ganó minutos en el primer amistoso del verano, pese a llevar poco rodaje.

Mourinho lo dejó claro al término del encuentro. "Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Es un esfuerzo fantástico que para mí tiene significado. Les he dado las gracias por lo que nos han dado", dijo el técnico portugués, que valoró por encima de todo la entrega del brasileño.

Ese gesto tiene peso en una situación delicada. La llegada relámpago de Carlos Espí ha aumentado la competencia arriba y ha vuelto a apretar el margen de Endrick, que ya veía una puerta abierta tras la salida de Gonzalo. Ahora quiere hacerse sitio como primera alternativa a Mbappé, Vinicius y Diomande -ya cerrado-.

Un gol y 75 minutos

Endrick fue titular ante la Fiorentina y respondió con energía desde el inicio. Marcó el 1-0 con un disparo a la media vuelta a los 12 minutos, tras un pase de Carreras desde la izquierda, y sostuvo el ritmo ofensivo del equipo mientras el Madrid dominaba la primera parte.

Endrick celebra su gol ante la Fiorentina. REAL MADRID

El brasileño aguantó 75 minutos, una cifra notable para un jugador que apenas había acumulado tiempo de entrenamiento con el grupo. En ese tramo dejó señales de movilidad, agresividad y presencia en el área.

El Madrid llegó a ponerse 2-0, pero la Fiorentina acabó empatando y convirtió el estreno en una prueba útil, aunque con final a medias.

La lectura interna, sin embargo, fue positiva con Endrick. El gol y la disposición del atacante reforzaron la idea de que puede ser útil tanto de extremo derecho como de '9'. En partidos distintos, su perfil ofrece soluciones diferentes a las de Espí, Mbappé o Vinicius.

Un ataque muy abierto

La tercera temporada de Endrick en el Madrid empieza con más madurez. Vuelve después de su cesión en el Lyon y lo hace con el mismo hambre que ya mostró cuando apenas tuvo oportunidades con Ancelotti y Xabi Alonso.

Su balance en el club es de 7 goles en 946 minutos, un promedio muy alto (1 gol cada 135 minutos) para el poco tiempo que ha jugado.

Mourinho, además, ya le había transmitido confianza en los entrenamientos de la semana. Ese contexto ayuda a entender por qué el brasileño decidió acortar sus vacaciones y presentarse antes de tiempo. Quería llegar preparado a la pelea por los minutos y el mensaje ha sido recibido.

La competencia, en todo caso, será feroz. Espí aporta un perfil distinto, más de referencia, mientras Endrick aspira a ser la primera alternativa cuando el técnico necesite velocidad, desborde o remate en espacios cortos.

También puede abrirse hueco por la derecha por Diomande o si este actúa en la izquierda -en el sitio de Vinicius- o entrar como delantero centro en relevo de Mbappé. La salida de Mastantuono liberará un hueco y Endrick presiona a Brahim para hacerse con su rol.

El amistoso ante la Fiorentina no resuelve el futuro del joven brasileño, pero sí le da algo importante: una oportunidad real. Y, de momento, la ha aprovechado.