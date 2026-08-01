El Rayo elige El Plantío de Burgos como estadio por si la Comunidad de Madrid le impide jugar en Vallecas

El Rayo Vallecano se enfrenta a una de las crisis institucionales y sociales más graves y profundas de su centenaria historia.

A falta de dos semanas para el arranque oficial de la temporada 2026/2027, la entidad presidida por Martín Presa ha tomado una decisión drástica y sin precedentes para solventar su urgente falta de recinto: el primer equipo disputará sus encuentros como local en el estadio de El Plantío, en Burgos.

La medida, confirmada al límite del plazo exigido por LaLiga, supone un destierro de más de 240 kilómetros para una afición que asiste, atónita y furiosa, al desmantelamiento de su histórico arraigo vecinal.

El origen de esta rocambolesca situación radica en la ruptura total entre el club y la Comunidad de Madrid. El gobierno autonómico, propietario de las instalaciones de la Avenida de la Albufera, tomó recientemente la firme decisión de despojar al Rayo de la concesión administrativa que le permitía el uso del Estadio de Vallecas.

Los constantes problemas de mantenimiento, el severo deterioro estructural que arrastra el recinto desde hace años y la total falta de consenso para su remodelación han desembocado en un cierre de puertas definitivo para el inicio del campeonato.

Esto ha dejado al equipo en una situación de indefensión deportiva, obligándolo a buscar una alternativa a contrarreloj en un verano marcado por la máxima tensión institucional.

Las opciones iniciales

El "plan A" de la directiva franjirroja, respaldado por la propia patronal de los clubes, era el Estadio Municipal de Butarque. La opción de mudarse temporalmente a Leganés resultaba la más lógica desde el punto de vista logístico y social por su cercanía al sur de Madrid.

De hecho, existía el precedente de la pasada campaña, cuando el Rayo tuvo que disputar allí un derbi ante el Atlético de Madrid por problemas con el césped. Sin embargo, las intensas negociaciones mantenidas durante la última semana han terminado en fracaso.

El CD Leganés, velando por los intereses de su propia entidad y la comodidad de sus abonados, impuso unas condiciones que la cúpula rayista no ha querido aceptar, dinamitando así la vía pepinera.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con sus vecinos del sur, y con el reloj de LaLiga marcando el final del plazo legal en la medianoche del viernes, el Rayo activó la lejana vía castellanoleonesa. El Plantío, hogar del Burgos CF, acogerá los partidos del equipo madrileño.

La designación cumple con los requisitos técnicos exigidos por la competición de Primera División, pero supone un desafío inabarcable para la logística de los aficionados, que se verán obligados a asumir trayectos de más de dos horas de ida y otras tantas de vuelta simplemente para ver a su equipo jugar "en casa".