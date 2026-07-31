El Barça cierra su tercer fichaje con la llegada del belga Jesse Bisiwu procedente del Brujas

El Fútbol Club Barcelona anunció el fichaje de Jesse Bisiwu para reforzar su ataque. Procedente del Brujas, el extremo belga de 18 años se trata de una apuesta de futuro del club culé.

El Barça firma a Bisiwu por los próximos cinco años, ya que firma su contrato hasta el 30 de junio de 2031. "El Barça se asegura la llegada de un extremo con una proyección brillante que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate", aseveró el club culé en su comunicado.

El club presidido por Joan Laporta desembolsa cerca de 8,5 millones de euros por él, y no tardó en coger un avión rumbo a Inglaterra para incorporarse a la pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

FC Barcelona and Club Brugge KV have reached an agreement for the transfer of Jesse Bisiwu, who signs up to be a blaugrana until 30 June 2031. https://t.co/Abe8Fjy69y — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2026

La idea que tienen en el Barcelona es que el joven belga pase a jugar con el equipo filial en Segunda RFEF, pero que esté constantemente en la dinámica del primer equipo para estar junto a los mejores.

El cuerpo técnico estará muy pendiente de sus evoluciones, y es posible que durante la temporada pueda tener minutos en competición oficial con el primer equipo en determinados momentos como en la Copa del Rey.

Bisiwu, nacido el 22 de enero de 2008 en Bélgica, proviene de una familia de ascendencia ghanesa, pero siempre ha jugado con las categorías inferiores de Bélgica a nivel internacional. De hecho, el año pasado destaco en el Europeo sub17 y acabó formando parte del once inicial del torneo.

Con 15 años debutó en la segunda división belga con el Club NXT, equipo que actúa como filial del Brujas, y donde militó esta pasada temporada. Ahora, con 18 años cambia de aires para recalar en el Barcelona.

Bisiwu es un extremo zurdo que se encontrará con una gran competencia por delante por la presencia de Raphinha, si bien es cierto que puede actuar por la banda contraria. El Barça quiere que se foguee de cara al futuro.