La RFEF abre expediente al Barça tras la denuncia del Atlético de Madrid por los contactos con Julián Álvarez

Julián Álvarez, en un calentamiento con la selección de Argentina. Reuters

La RFEF ha abierto expediente al FC Barcelona tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por los contactos con Julián Álvarez. El caso entra ahora en fase disciplinaria y ambas partes deberán presentar alegaciones antes de que se adopte una resolución.

El Atlético acudió a la RFEF y a la FIFA al entender que el Barça inició los contactos por el delantero argentino fuera del periodo permitido. El club rojiblanco sostiene que el jugador, de 26 años, tiene contrato hasta junio de 2030 y que no existe margen para negociar sin autorización.

La ofensiva del Atlético no es nueva. Miguel Ángel Gil Marín ya había dejado claro semanas atrás la intención del club de defender sus intereses por la vía reglamentaria.

En declaraciones a EFE, el dirigente explicó: "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido".

En el Metropolitano entienden que el Barça ha sobrepasado una línea. Las principales líneas de la denuncia rojiblanca hablan de contactos irregulares y de una presión sostenida sobre el futbolista.

El Atlético incluso llegó a denunciar públicamente una "campaña de acoso y derribo" en torno al atacante argentino.

Desde el Barcelona, en cambio, ven la apertura del expediente como un paso formal y preceptivo. El club considera que la notificación supone el inicio del trámite de alegaciones y espera defender su posición ante los organismos competentes.

Julián Álvarez, durante un partido con el Atlético. Reuters

El caso ha crecido también por el propio contexto deportivo. Julián Álvarez se ha convertido en una prioridad para reforzar el ataque azulgrana y su nombre domina la agenda del mercado.

El jugador ve con buenos ojos un cambio de destino, tal y como hizo evidente con una declaración pública durante el Mundial, mientras el Atlético mantiene una negativa total a negociar su salida.

El próximo 10 de agosto aparece ya marcado en rojo. Ese día, Julián está citado para incorporarse a la pretemporada del Atlético y su presencia permitirá medir el alcance real del conflicto.

Mientras tanto, el Barça trabaja en paralelo con otras opciones por si la operación se complica todavía más.