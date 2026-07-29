Aymeric Laporte, 32 años: "No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado y eso tuvo consecuencias en mí"

Aymeric Laporte, de 32 años, explicó en una entrevista a ABC que su carácter y su forma de entender el fútbol están muy marcados por una infancia lejos del entorno que habría preferido.

En una conversación publicada por el diario durante el reciente Mundial, el central repasó su llegada temprana a la cantera del Athletic y la soledad que vivió desde niño.

El defensa explicó que muy pronto tuvo que aprender a desenvolverse por su cuenta. Con 11 años dejó su casa y, con 15, dio otro salto que le llevó a otro país. Ese proceso, según dijo, le obligó a madurar antes de tiempo y a construir su personalidad lejos de la rutina familiar.

La distancia, el idioma y los cambios de contexto marcaron su adolescencia y, como él mismo admite, dejaron huella en su manera de ser.

"Con 11 años me fui de casa, con 15 cambié de lado, o sea, me fui a otro país. Al final y muy a mi pesar, me he criado solo", declaró Laporte en esa entrevista a ABC.

El futbolista añadió que su familia estuvo cerca en lo emocional, aunque no siempre pudiera acompañarle en el día a día. También reconoció que pasó buena parte de su infancia aislado, tomando decisiones por su cuenta y aprendiendo a resolver solo muchas situaciones cotidianas.

Esa experiencia, explicó, explica parte de su carácter reservado. Laporte admitió que entiende cuando le describen como un jugador solitario y añadió que no vivió su niñez en el entorno que le habría gustado.

Aymeric Laporte GTRES

En otra de las respuestas, fue todavía más claro al decir que "hubiera preferido una infancia más estable". La frase resume bien una trayectoria personal construida con esfuerzo, pero también con una sensación permanente de desarraigo.

El central también subrayó que esas circunstancias le hicieron madurar pronto. "La vida en sí me ha hecho ser como soy", señaló, antes de insistir en que no se queja de su pasado, aunque sí reconoce que tuvo momentos más duros que otros niños.

Según su relato, todas esas vivencias le ayudaron a moldear el jugador y la persona que es hoy.

Laporte vive ahora uno de los momentos más consolidados de su carrera. Sin embargo, su relato recuerda que su camino empezó lejos del foco, en una adolescencia marcada por la separación familiar y por una independencia prematura.

Su historia no es solo la de un central de élite. También es la de alguien que tuvo que crecer antes de tiempo.