El retiro dorado de los jugadores toma otro camino: del dinero de Arabia Saudí al sueño americano en la MLS

Hace apenas tres años, cualquier estrella del fútbol europeo que entraba en la recta final de su carrera parecía tener un destino escrito.

Arabia Saudí irrumpió con fuerza en el mercado, ofreciendo contratos imposibles de igualar económicamente por los clubes de fuera. El dinero saudí cambió las reglas del juego y convirtió a la Saudi Pro League en el nuevo paraíso para el retiro.

Sin embargo, el panorama comienza a cambiar. La MLS ha recuperado protagonismo como destino para las grandes figuras y casos como los de Lewandowski, Antoine Griezmann o Casemiro reflejan que Estados Unidos vuelve a competir con fuerza por algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial.

No se trata de una cuestión exclusivamente económica, sino de un modelo que combina calidad de vida, oportunidades de negocio y una liga cada vez más atractiva.

Eso no significa que Arabia Saudí haya desaparecido del mapa, muy al contrario. Sigue siendo una de las competiciones que más invierte en fichajes y continúa atrayendo a futbolistas de primer nivel.

Lo que parece estar cambiando es el concepto llamado 'retiro dorado', un fenómeno que en las dos últimas décadas ha ido desplazándose de un país a otro.

Porque estos destinos nunca han sido excluyentes. Mientras uno vivía su gran 'boom', los otros seguían incorporando estrellas. Qatar, China, Arabia Saudí o la propia MLS han seducido a futbolistas durante años, aunque con mayor o menor intensidad.

La diferencia es que, periódicamente, uno de ellos consigue concentrar la atención del mercado y se convierte en el gran referente para los veteranos que buscan el último gran contrato de su carrera. El 'retiro dorado' no desaparece, solo cambia de destino

Qatar el primer 'boom'

Mucho antes de que Arabia Saudí revolucionara el mercado o de que la MLS atrajera Messi, Qatar fue el primer país con un 'boom' en el mercado de fichajes.

A comienzos de los años 2000, la Qatar Stars League comenzó a atraer a futbolistas que habían marcado una época en Europa.

El objetivo era elevar el nivel competitivo y quizás más importante, proyectar la imagen del país a través del deporte. Por sus clubes pasaron jugadores como Pep Guardiola, Batistuta, Fernando Hierro o Raúl González.

Guardiola jugando en Qatar. Redes Sociales

Aquellas incorporaciones fueron el primer gran ejemplo de un modelo que años después copiarían otros países, ofrecer contratos muy superiores a los europeos a futbolistas que ya habían superado el momento más exigente de sus carreras.

La apuesta no era casual. Qatar llevaba años preparando su gran proyecto deportivo, que culminaría con la organización del Mundial de 2022.

Sigue habiendo ciertos jugadores que se van a la liga qatarí, como es el caso de Kimpembe en 2025, pero la tendencia es otra y el destino elegido no es Qatar.

La irrupción de China

Si Qatar abrió el camino, China lo llevó a una dimensión desconocida. Entre 2015 y 2019, la Superliga china protagonizó uno de los mercados más agresivos que se recuerdan.

Respaldados por grandes conglomerados empresariales, los clubes comenzaron a competir directamente con las principales ligas europeas.

Oscar con las copas que ha conseguido en China. Redes Sociales

Llegaron futbolistas que todavía estaban en plenitud competitiva. Como el caso de Oscar, que dejó el Chelsea con 25 años y siendo una de las promesas del fútbol.

Hulk, Alexandre Pato o Tévez fueron varios jugadores que se fueron en ese tiempo a China. Sin embargo, se podía prever esto ya que en 2012, Droga decide irse al futbol asiático, siendo quizás, el gran fichaje de la liga de todos los tiempos.

Aunque el objetivo de la Superliga china era elevar el nivel de la competición, para muchos futbolistas el principal atractivo estaba en unos salarios muy superiores a los que podían percibir en Europa.

Algunos aceptaron aparcar temporalmente la élite para asegurarse una estabilidad económica de por vida y, más adelante, regresar al máximo nivel, como ocurrió con Axel Witsel.

Esta situación duró poco. El Gobierno chino endureció los controles sobre la inversión en el fútbol, limitó el gasto de los clubes y estableció nuevas restricciones salariales. Muchas entidades desaparecieron, otras redujeron drásticamente su presupuesto y el proyecto perdió fuerza de manera muy rápida.

Además, la regulación de la liga obliga que haya siempre seis jugadores nacionales en el campo y solo deja inscribir a siete extranjeros por temporada a cada club.

Ya son varios años donde ninguna estrella elige irse a China y la liga está en un claro estancamiento.

Arabia Saudí cambia las reglas del mercado

Este destino tuvo su apogeo en el verano de 2023. La llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr marcó un antes y un después. Su fichaje no solo abrió la puerta a una cascada de estrellas, sino que cambió la percepción internacional de la liga.

En apenas unos meses desembarcaron futbolistas como Benzema, Neymar, Kanté, Mané o Koulibaly. Muchos nombres que se fueron de las ligas europeas.

El desembolso también fue histórico. Durante la temporada 2023-24, los clubes saudíes invirtieron cerca de 974 millones de euros en fichajes, solo por detrás de la Premier League.

En la campaña siguiente el gasto descendió hasta los 614 millones, mientras que posteriormente volvió a crecer por encima de los 780 millones. En este mercado llevan 102 millones, una cifra muy baja teniendo en cuenta que ya lleva abierto el mercado un mes y las cifras de los anteriores.

Y es que la estrategia ya no es exactamente la misma. El proyecto ya no consistía en fichar a leyendas que tienen en mente firmar su último gran contrato antes de retirarse. Arabia Saudí está priorizando fichar a jugadores más jóvenes, con recorrido deportivo y capacidad para elevar el nivel.

Los fichajes de Trincao y Summerville de esta ventana del mercado son el claro ejemplo de esta nueva filosofía de fichajes.

El principal objetivo es construir una competición capaz de consolidarse de cara al Mundial de 2034.

Estados Unidos entra en escena

El caso de la MLS es un tanto complicado. Es una liga que siempre ha atraído a grandes jugadores desde hace años. Quizás el primer caso mediático fue el de Pelé en 1975. Pero hasta hace dos años la realidad es que se trataba solo de jugadores sueltos.

Como puede ser el caso de Beckham, Henry o Ibrahimovic. Sin embrago, la llegada de Messi cambia completamente el escenario.

Leo Messi, con el Inter Miami de la MLS Reuters

La aparición en la liga del que para muchos es el mejor jugador de la historia ha provocado que la MLS sea mucho más atractiva para los jugadores que piensan en retirarse en un plazo corto de tiempo.

Los primeros casos fueron los de sus compañeros de equipo durante años en el FC Barcelona. Luis Suárez, Jordi Alba y Busquets decidieron acompañar al argentino en Estados Unidos.

Después de esto, aparecieron muchos más jugadores que firmaron su último gran contrato en la MLS. Ejemplos de esto son Müller, Son o los más recientes, Lewandowski, Griezmann y Casemiro.

Aún así, no puede competir con los salario de Arabia así que el motivo de estos fichajes va más allá del dinero.

Muchos futbolistas que ya han ganado cientos de millones de euros durante su carrera empiezan a valorar otros factores cuando llega el momento de firmar el último gran contrato.

La calidad de vida, la estabilidad familiar, el idioma, la seguridad, el clima o las oportunidades comerciales pesan cada vez más. Estados Unidos ofrece un mercado publicitario incomparable, especialmente para jugadores con una marca personal consolidada.

Además, ciudades como Miami, Los Ángeles o Nueva York se han convertido en centros de negocio para deportistas, inversores y patrocinadores.

Un fenómeno que seguirá cambiando

Pensar que la MLS será el último destino sería un error. El fútbol ha demostrado durante las dos últimas décadas que el concepto de 'retiro dorado' evoluciona constantemente.

Cada nueva potencia económica intenta atraer a las grandes estrellas para ganar prestigio, aumentar la visibilidad de su campeonato y acelerar el crecimiento de su industria deportiva.

Qatar fue el pionero. China protagonizó una gran burbuja. Arabia Saudí revolucionó el mercado mundial. Y ahora Estados Unidos aspira a consolidarse como el nuevo hogar de las leyendas.

Quizá dentro de diez años el mapa vuelva a cambiar. Lo único que parece seguro es que, mientras existan países dispuestos a invertir millones para atraer talento, el retiro dorado del fútbol seguirá mudándose de continente.