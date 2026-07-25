El refugio de Marcos Llorente (31) es una zona turística de 4.100 habitantes: arquitectura ibicenca y calas naturales

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, destaca tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego como por su férrea disciplina en materia de salud y bienestar.

El centrocampista ha explicado en varias ocasiones que el descanso físico y mental es una parte esencial de su rutina. Y, para desconectar y recargar energías al sol, pocos lugares encajan mejor con su filosofía de vida que Mallorca.

Entre sus rincones favoritos se encuentra Cala d'Or, un enclave de la costa mallorquina que reúne todo lo que el jugador y su mujer, la influencer Paddy Noarbe, buscan cuando sus compromisos se lo permiten: privacidad, naturaleza y tranquilidad.

Aunque no se trata de un destino exclusivo de sus vacaciones, la pareja ha disfrutado en varias ocasiones de estancias en la isla, donde han aprovechado para navegar y relajarse en algunas de sus playas más espectaculares.

Cala d'Or nació como una urbanización turística impulsada por el empresario ibicenco José Costa Ferrer, quien la concibió como una colonia de artistas inspirada en la arquitectura tradicional de Ibiza.

Marcos Llorente, antes de un partido del Atlético de Madrid. Europa Press

Sus características casas blancas, los muros de piedra y los jardines siguen definiendo la estética de este núcleo costero, que actualmente cuenta con unos 4.150 habitantes.

El Ayuntamiento vela por la conservación de la identidad del lugar mediante una normativa urbanística destinada a preservar su paisaje y su estilo arquitectónico. Gracias a ello, Cala d'Or mantiene intacto el encanto de calas como Cala Gran, Cala Petita, Cala Esmeralda o Cala Egos.

Muy cerca se encuentra el Parque Natural de Mondragó, un espacio protegido ideal para recorrer senderos y observar la rica biodiversidad de aves que habita en la zona.

A pocos kilómetros también está Santanyí, un municipio conocido por su tradicional mercado, que se celebra todos los miércoles y sábados por la mañana y reúne puestos de artesanía, moda y productos locales.

Durante los meses de verano, Cala d'Or también organiza un popular mercadillo nocturno todos los domingos.

Los amantes del mar encontrarán aquí un amplio abanico de actividades, desde buceo con botella y esnórquel hasta surf y paddle surf. Además, Cala d'Or alberga el puerto natural de Cala Llonga, uno de los puertos deportivos más importantes de Mallorca.

La oferta de ocio se completa con un animado paseo marítimo repleto de bares, restaurantes y tiendas. Desde el puerto también parten excursiones en barco y existe la posibilidad de alquilar un yate para descubrir la costa desde el mar o disfrutar de una cena mediterránea en un entorno privilegiado.