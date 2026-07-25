Iker Casillas, 45 años: "No tenía dinero para comprar unos guantes y mi padre ponía parche sobre parche en lo que era la palma"

El legado de Iker Casillas en el Real Madrid trasciende generaciones. Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, el guardameta de Móstoles fue uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del conjunto blanco en las últimas décadas.

Su historia con el club comenzó siendo apenas un adolescente y terminó convirtiéndose en un símbolo de la entidad.

Casillas debutó con el primer equipo del Real Madrid con tan solo 18 años, en un exigente encuentro frente al Athletic Club en el estadio de San Mamés. Aquella actuación fue el primer capítulo de una trayectoria legendaria que se prolongó durante 16 temporadas en la élite del club madridista.

Desde entonces, el canterano se consolidó como una pieza indispensable bajo los palos y levantó algunos de los títulos más importantes de la historia del equipo antes de poner fin a su etapa en el Santiago Bernabéu a los 34 años.

Sin embargo, el camino hasta alcanzar la cima del fútbol no fue sencillo. Casillas creció en el seno de una familia trabajadora formada por sus padres, José Luis Casillas y María del Carmen Fernández, donde el esfuerzo y el sacrificio eran el pan de cada día.

Iker Casillas en el estreno de su documental, 'Iker Casillas: Colgar las alas'. Captura de redes sociales.

Las dificultades económicas marcaron su infancia y obligaron a sus padres a hacer auténticos esfuerzos para que pudiera perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Con apenas nueve años ingresó en la cantera del Real Madrid, una etapa que sigue recordando con enorme cariño y que, según ha reconocido en numerosas ocasiones, fue determinante tanto en su crecimiento deportivo como personal.

Unos inicios complicados

Años después, convertido ya en una leyenda del club y actualmente presidente de 1K FC en la Kings League, Casillas quiso regresar a 'La Fábrica' para compartir una jornada con los jóvenes porteros que sueñan con seguir sus pasos.

Durante su visita, el exguardameta rememoró algunas de las vivencias más difíciles de sus primeros años en Valdebebas y quiso transmitir un mensaje de esfuerzo y superación a las nuevas generaciones.

"Yo he estado en los campos de arena y me he llevado mucho barro a casa", recordó entre sonrisas, antes de explicar que aquella situación desesperaba a su madre. "Me ha echado muchas broncas porque las botas estaban que no os podéis ni imaginar", confesó.

Pero la anécdota que más sorprendió a los jóvenes guardametas fue la relacionada con sus primeros guantes. Casillas reveló que durante su infancia su familia no podía permitirse comprar un par nuevo cada vez que se deterioraban.

"No tenía dinero para comprar unos guantes. De hecho, mi padre me cogía los guantes y me ponía parche sobre parche en lo que era la palma", explicó, poniendo en valor el sacrificio que realizaron sus padres para que nunca le faltara la oportunidad de seguir entrenando.

Décadas después, la realidad económica de Iker Casillas es completamente distinta. Tras poner fin a su carrera profesional, el exportero ha diversificado su actividad empresarial con varios proyectos vinculados al deporte y la formación.

Entre ellos destaca la Fundación Iker Casillas, centrada en iniciativas solidarias y sociales, así como la Iker Casillas Academy, una plataforma dedicada a la formación de jóvenes deportistas mediante cursos, programas educativos y actividades especializadas.

Además, el campeón del mundo también participa en el ecosistema emprendedor a través de una aceleradora de startups especializada en el ámbito deportivo, que impulsa empresas enfocadas en desarrollar soluciones innovadoras para clubes, entrenadores y deportistas.

En conjunto, estos proyectos generan una facturación superior a los 11 millones de euros anuales, reflejando la exitosa transición del exguardameta del terreno de juego al mundo empresarial.