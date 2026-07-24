El TAS pone fecha a la audiencia que pondrá fin al litigio entre Senegal, Marruecos y la CAF por la final de la Copa África

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fijado para el próximo 8 de octubre la audiencia en la que estudiará el recurso presentado por Senegal contra Marruecos y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en un litigio que mantiene en suspenso el desenlace administrativo de la última Copa África.

La vista tendrá lugar en la sede del TAS, en Lausana (Suiza), casi siete meses después de que Senegal recurriera la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que revocó su victoria sobre el terreno de juego y otorgó el título a Marruecos por un marcador administrativo de 3-0.

Según informó este viernes el organismo arbitral, el procedimiento se está desarrollando conforme al calendario ordinario, ya que ninguna de las partes solicitó acelerar su tramitación. Además, la audiencia se celebrará a puerta cerrada al no existir una petición conjunta para hacerla pública.

El TAS precisó igualmente que el 8 de octubre no se conocerá el desenlace del caso. Una vez concluida la audiencia, el panel arbitral iniciará sus deliberaciones y la resolución definitiva se emitirá en una fecha posterior aún sin determinar.

En su comunicado, el tribunal también quiso salir al paso de las especulaciones surgidas en torno al procedimiento y recordó que únicamente la información difundida a través de sus canales oficiales debe considerarse válida.

"El TAS es consciente de la información errónea que circula sobre este procedimiento y que ha sido difundida por los medios. Solo la información facilitada a través de los canales del TAS se considera oficial", señaló.

Una final muy polémica

El origen del conflicto se remonta al 18 de enero, cuando Senegal y Marruecos disputaron la final de la Copa África en Rabat. El encuentro quedó envuelto en la controversia después de que el árbitro señalara un penalti favorable a Marruecos en el añadido de la segunda parte.

La decisión provocó la huida del terreno de juego de todos los futbolistas senegaleses, salvo Sadio Mané, el único que no se dirigió al vestuario y permaneció sobre el césped junto con el colegiado y los jugadores marroquíes.

Marruecos gana la Copa África

Tras varios minutos de incertidumbre, Senegal regresó al campo y el partido pudo reanudarse. Brahim falló el penalti y ya en la prórroga Pape Gueye marcó el único gol del encuentro para sellar una victoria por 1-0 que, en principio, otorgaba el título a Los Leones de Teranga.

La celebración del título, sin embargo, duró poco. Marruecos presentó una reclamación ante los órganos disciplinarios de la CAF al entender que la retirada temporal de Senegal constituía un abandono del encuentro sin autorización arbitral, una conducta contemplada en el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

El Comité de Disciplina rechazó inicialmente la protesta marroquí, pero el Comité de Apelación revocó posteriormente esa decisión.

El 17 de marzo declaró perdedora a Senegal por retirada de la competición, anuló el resultado deportivo y concedió la victoria por 3-0 a Marruecos, que pasó a figurar como campeona del torneo.

Cinco días después, el 25 de marzo, la Federación Senegalesa presentó un recurso ante el TAS con el objetivo de dejar sin efecto esa resolución y recuperar el título conquistado sobre el terreno de juego.

La audiencia de octubre supondrá el paso decisivo del procedimiento, aunque no el definitivo. La decisión final del TAS llegará semanas o incluso meses después y será la que determine de forma irrevocable quién debe figurar como campeón de la Copa África.