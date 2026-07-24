El refugio de Ferran Torres y Marcos Llorente tras ganar el Mundial: el imperio del caviar y un vino de más de 4.500 euros

Después de tocar la gloria con la selección española, Ferran Torres y Marcos Llorente han dejado atrás la intensidad de la competición para disfrutar de unos días de descanso en Ibiza. Los dos internacionales han elegido uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo para desconectar y lo han hecho en Casa Jondal, uno de los restaurantes más codiciados de la isla.

Situado frente al mar y convertido en punto de encuentro habitual de celebridades, empresarios, modelos y deportistas de élite, el establecimiento vuelve a consolidarse como uno de los grandes referentes del verano español.

Su combinación de aguas cristalinas, mesas sobre la arena y una propuesta gastronómica basada en el mejor producto del mar hace que conseguir una reserva siga siendo una auténtica odisea.

Si hay un nombre que ha transformado la escena gastronómica ibicenca en los últimos años, ese es Casa Jondal. Ubicado en la espectacular cala Jondal, al sur de la isla, el restaurante ha reinventado el concepto de chiringuito de playa hasta elevarlo a la categoría de destino gastronómico de lujo.

Su estética, marcada por las mesas de madera, las sombrillas de fibras naturales, la arena bajo los pies y unas privilegiadas vistas al Mediterráneo, crea un ambiente sofisticado y relajado que atrae tanto a quienes buscan tranquilidad como a quienes desean dejarse ver en uno de los locales más exclusivos del verano.

Marcos Llorente, futbolista de la Selección española. Ana Beltran Reuters

La propuesta culinaria gira en torno al producto fresco y de temporada. Pescados salvajes, mariscos de máxima calidad y elaboraciones que respetan el sabor original de cada ingrediente han convertido la cocina del chef Rafa Zafra en una referencia internacional.

Tras la conquista del Mundial con España, Ferran Torres y Marcos Llorente pusieron rumbo a Ibiza para comenzar sus vacaciones.

Ambos fueron vistos disfrutando de una comida en Casa Jondal, donde compartieron mesa y aprovecharon para relajarse después de las intensas celebraciones vividas junto al resto de sus compañeros.

Su presencia no pasó desapercibida. A su llegada, clientes y empleados del restaurante los recibieron entre aplausos, vítores y muestras de cariño, una escena que no tardó en difundirse por las redes sociales y que refleja el entusiasmo generado tras el histórico triunfo de la selección.

El verano está siendo especialmente significativo para Ferran Torres, convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato gracias al gol decisivo que dio a España su segundo título mundial.

Después de un torneo marcado por la exigencia y las críticas, el delantero culminó su actuación firmando el tanto más importante de su carrera.

Marcos Llorente, por su parte, también ha cobrado protagonismo durante las celebraciones gracias a los mensajes compartidos en sus redes sociales, en los que ha destacado el ambiente de unión vivido en el país durante el campeonato.

El imperio del caviar

Casa Jondal ha cimentado buena parte de su prestigio no solo en su privilegiada ubicación frente al mar o en la cocina de Rafa Zafra, sino también en un ingrediente que se ha convertido en su auténtica seña de identidad: el caviar.

El restaurante figura entre los establecimientos europeos con mayor consumo de este producto, superando los 600 kilos por temporada. Una cifra que explica por qué ocupa un apartado específico en la carta y protagoniza algunas de sus recetas más emblemáticas.

La experiencia gastronómica apuesta por un lujo discreto, aunque eso también se refleja en la factura.

El ticket medio oscila entre los 150 y los 200 euros por comensal, aunque la cifra puede aumentar con facilidad si se opta por platos elaborados con caviar, grandes pescados para compartir o referencias exclusivas de su bodega.

De hecho, no resulta extraño que una comida para dos personas alcance o incluso supere los 500 euros.

Aunque no ha trascendido qué eligieron Ferran Torres y Marcos Llorente durante su visita, la carta reúne algunas de las elaboraciones más demandadas de la isla.

Entre ellas destaca la popular pasta mantecada con caviar, convertida en uno de los platos más virales y fotografiados del restaurante.

También sobresalen propuestas como el trikini de salmón ahumado, bogavante y caviar, el huevo con panceta y caviar, las almejas con beurre blanc y caviar o el tartar de gamba roja coronado con este exclusivo ingrediente, presente en buena parte de la oferta gastronómica de Casa Jondal.

Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, la carta incluye platos que alcanzan cifras propias de la alta cocina internacional. Entre ellos destaca la Selva Negra, un steak tartar de wagyu cubierto de caviar cuyo precio ronda los 260 euros.

Además, el restaurante ofrece distintas variedades de caviar para degustar por separado, como el Amur Beluga en formato de 100 gramos, con un precio cercano a los 320 euros, mientras que su ya célebre pasta con caviar continúa siendo uno de los grandes reclamos del establecimiento.

La experiencia se completó con una selección de vinos a la altura de la ocasión. Los futbolistas brindaron con dos prestigiosas referencias de Borgoña: un Domaine de la Romanée-Conti Corton Grand Cru 2022, cuyo precio en carta supera los 4.500 euros, y un Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny 2020, valorado en torno a los 1.000 euros.

Una sobremesa de auténtico lujo frente al Mediterráneo, acompañada por dos de las etiquetas más codiciadas del panorama vinícola internacional.