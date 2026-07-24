Mourinho, 63 años: "Era un poco vago y me daba pereza leer. Me gustaban las matemáticas porque eran simples"

José Mourinho ha comenzado una nueva etapa como entrenador del Real Madrid. El técnico portugués recordó cómo fue su infancia y ha sorprendido con una sincera confesión sobre su etapa escolar.

El entrenador concedió una entrevista a TNT Sports en la que repasó algunos de los momentos que marcaron su juventud. Lejos de la imagen de carácter firme que ha proyectado durante toda su carrera, Mourinho reconoció que no era precisamente un alumno ejemplar.

El portugués admitió que los libros nunca fueron su mayor afición durante los años de colegio y explicó cuáles eran las asignaturas que realmente despertaban su interés.

"Era un poco vago y me daba pereza leer mucho, me gustaban las matemáticas porque eran simples y objetivas", aseguró Mourinho, dejando una de las confesiones más llamativas de la entrevista.

Sus palabras muestran un lado poco conocido del entrenador, acostumbrado a ocupar titulares por sus éxitos deportivos o por su fuerte personalidad en los banquillos.

Mourinho sentado en el banquillo del Benfica. Europa Press

Durante la conversación también habló de otras de sus pasiones. Aunque el fútbol ha sido el eje de su vida, explicó que sigue muy de cerca deportes como el tenis y la Fórmula 1.

Cuando le preguntaron por el mejor deportista de la historia, tampoco dudó en responder. Mourinho eligió al atleta estadounidense Jesse Owens, al que considera el mayor referente deportivo de todos los tiempos.

Las confesiones sobre su infancia no terminaron ahí. En otra entrevista, concedida al canal de YouTube de SmartSoft, el entrenador recordó que el fútbol ha formado parte de su vida desde el mismo día en que nació.

"Mi padre era futbolista, el día que nací él y sus compañeros de equipo vinieron a verme al hospital. Crecí con el fútbol", explicó el portugués.

La figura de Mourinho, en una marquesina de los aledaños del Bernabéu. EFE

Su padre, Félix Mourinho, desarrolló una carrera como guardameta, lo que permitió que el actual entrenador creciera prácticamente dentro de un vestuario.

De hecho, uno de sus recuerdos más antiguos está relacionado con aquellos días en los que acompañaba a su padre a los partidos: "Tengo recuerdos de mí mismo como un niño pequeño en un vestuario, sentado en un banco en un rincón de un vestuario en el descanso de un partido".

Ahora, a sus 63 años, Mourinho afronta un nuevo desafío al frente del Real Madrid. Mientras prepara su regreso al banquillo del conjunto blanco, sus palabras también han permitido conocer a la persona que hay detrás de uno de los entrenadores más exitosos y mediáticos del fútbol mundial.