Lamine Yamal, 19 años: "Mi madre me echaba broncas porque quería que estudiase. Comprendió que era mi sueño"

Lamine Yamal repasó algunos de los momentos más personales de su vida y ha desvelado el papel decisivo que tuvo su madre durante su crecimiento en el podcast Resonancia del Corazón.

El internacional español y estrella del FC Barcelona ha recordado que su madre nunca dejó de darle prioridad a los estudios: "Siempre quería que estudiara y me decía que si no lo hacía no me dejaría ir a jugar".

Aquella insistencia se mantuvo incluso cuando ya formaba parte de La Masia. El extremo tenía claro que el fútbol era su futuro y decidió sincerarse con ella en una conversación que todavía recuerda perfectamente.

"Mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde", le dijo. La respuesta de su madre fue inmediata: "Me dijo que qué estaba diciendo, que qué me había tomado".

Pese a la incredulidad de su madre, Lamine Yamal nunca perdió la confianza. "Le dije que si me centraba iba a ser futbolista", explicó el jugador, convencido desde muy joven de que acabaría llegando al primer equipo azulgrana.

Su madre, sin embargo, no cambió de opinión de un día para otro. El futbolista admitió que siguió insistiendo para que no abandonara los estudios mientras él continuaba dando pasos hacia la élite.

"Me siguió echando broncas todos los días porque quería que estudiara. Me la echó incluso hasta el día en que debuté porque decía que tenía que estar estudiando", relató el canterano del Barcelona.

Lamine Yamal REUTERS/Hannah Mckay

Con el tiempo, la situación cambió. "Pero llegó un momento en que me entendió. Era mi sueño y lo perseguí", añadió el internacional español, que terminó demostrando que su apuesta por el fútbol había sido la correcta.

El regalo que cambió la vida de su madre

Durante la entrevista, Lamine Yamal también recordó uno de los momentos más especiales desde que empezó a ganar dinero con el fútbol: comprarle una casa a su madre como agradecimiento por todos los sacrificios realizados.

"Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre", explicó. El extremo recordó que crecieron en un pequeño piso y aseguró que ver feliz a su familia es su mayor éxito fuera del terreno de juego.

Lamine Yamal en acción. Hannah McKay Reuters

Con estas confesiones, Lamine Yamal muestra el lado más personal de su historia. Detrás de su precoz éxito hay años de esfuerzo, convicción y una madre que nunca dejó de preocuparse por su futuro académico.