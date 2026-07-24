Alemania comienza su reestructuración y firma a Jürgen Klopp para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030

Antes de que la Federación Alemana de Fútbol lo hiciera oficial, era un secreto a voces. Jürgen Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania y será el encargado de liderar el proyecto hasta el Mundial de 2030.

El técnico de 59 años toma el relevo de Julian Nagelsmann, que presentó su dimisión tras el fracaso de Alemania en el Mundial de 2026.

La tetracampeona cayó eliminada en dieciseisavos de final después de perder en la tanda de penaltis frente a Paraguay, un golpe que precipitó un cambio de rumbo en la federación.

Tras abandonar el Liverpool en 2024, Klopp anunció que necesitaba un descanso después de nueve temporadas al frente del conjunto inglés. Desde principios de 2025 ejercía como director de actividades futbolísticas de Red Bull, aunque nunca cerró la puerta a regresar a los banquillos.

De hecho, el técnico reconoció que volvía a sentirse preparado para afrontar un nuevo reto: "Hace dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban energías para asumir un nuevo desafío, pero ahora me siento recuperado".

Jürgen Klopp, en un partido del Mundial 2026. Reuters

Para facilitar su llegada, la DFB alcanzó un acuerdo con Red Bull. La federación alemana donará un millón de euros a la fundación Wings for Life, vinculada a la compañía de bebidas energéticas, lo que permitió desbloquear la salida del entrenador.

Además, el alemán no se olvidó de mencionarles: "Estoy agradecido por todo lo que he podido vivir y aprender durante el último año y medio en Red Bull, así como por la disposición que hizo posible este acuerdo".

Los alemanes en crisis

Desde que conquistó el Mundial de Brasil en 2014, Alemania no ha vuelto a ganar una eliminatoria mundialista. Cayó en la fase de grupos en Rusia 2018 y repitió eliminación prematura en Qatar 2022.

En el Mundial de 2026 logró superar la primera fase, pero volvió a quedarse muy lejos del objetivo tras caer ante Paraguay en los dieciseisavos de final.

La Eurocopa tampoco ha servido para cambiar la tendencia. Alcanzó las semifinales en 2016, cayó en octavos en 2021 y fue eliminada por España en los cuartos de final de la edición de 2024 disputada en casa.

Jürgen Klopp, presente en uno de los partidos de Alemania en el Mundial. Reuters

Ahora, la misión de Klopp está clara: "Construir un equipo que luche unido, que disfrute del fútbol y al que la gente de nuestro país pueda apoyar con total convicción".

La llegada del alemán supone además un nuevo golpe de autoridad entre las grandes selecciones. El alemán se suma a un cartel de entrenadores de primer nivel en el fútbol internacional, donde ya figuran Carlo Ancelotti con Brasil, Thomas Tuchel con Inglaterra y Luis de la Fuente al frente de España.