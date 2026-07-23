El Real Madrid presenta su segunda camiseta para la temporada 26-27: un recuerdo a la primera etapa de Mourinho

Terminado el Mundial, el Real Madrid ha presentado oficialmente su segunda camiseta para la próxima temporada. Tras dar a conocer la primera, de color blanco, con la publicidad en verde y las tres franjas de Adidas en rosa, el club apuesta ahora por un diseño que hace un guiño al tono del patrocinador.

A través de un comunicado, el club blanco describe la nueva camiseta con un "verde oscuro con detalles en blanco roto", una combinación cromática que "reinterpreta un diseño utilizado en el pasado desde una perspectiva moderna y actual".

La equipación, además, no presenta un acabado liso. Incorpora un sutil patrón geométrico formado por las iniciales del club, junto a un cuello de diseño contemporáneo rematado con un ribete en blanco roto.

Una camiseta. Un legado. 🤍✨

Te presentamos la camiseta visitante del Real Madrid para la temporada 26/27, ya a la venta. 🔗@adidasfootball pic.twitter.com/mtM1XLkjdh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2026

También destaca la presencia del icónico logotipo del trébol de Adidas, un elemento que, según la marca, une la innovación aplicada al rendimiento deportivo con la cultura futbolística y el estilo urbano.

Asimismo, en su escrito, el Real Madrid informa que la nueva armadura "posee la última tecnología climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos".

El tono verde oscuro recuerda a la segunda equipación de la temporada 2012-2013, la última de Mourinho en el banquillo del Bernabéu.

Además, el club también ha aprovechado para lanzar la segunda camiseta de portero, de color azul claro con tonos oscuros en las mangas y en los costados y las rayas de Adidas de color amarillo fosforito. Por su parte, la primera es de color negro.