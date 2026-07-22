Borja Iglesias, 33 años: "Han pasado un par de años y estoy por encima de los 15 millones de euros en patrimonio"

Borja Iglesias volvió a dejar uno de los momentos más comentados de La Revuelta al responder sin tapujos a la ya clásica pregunta de David Broncano sobre su patrimonio.

El delantero del Celta de Vigo, de 33 años, reveló que su fortuna ha seguido creciendo desde su anterior visita al programa y aseguró que ya supera ampliamente los 15 millones de euros.

El internacional español recordó que la última vez había situado su patrimonio entre los 12 y los 15 millones de euros. Sin embargo, esta vez actualizó la cifra con total naturalidad.

"La otra vez dije que estaba entre 12 y 15 millones. Han pasado un par de años y ahora estoy por encima", respondió entre risas, provocando la reacción del público y del propio Broncano.

La conversación no se limitó al aspecto económico. Borja Iglesias también hizo balance de su situación deportiva después de cerrar definitivamente su etapa en el Real Betis.

Borja Iglesias. @SEFutbol

El delantero explicó que, tras jugar cedido la pasada temporada, el Celta ejecutó la operación para convertirle en futbolista en propiedad.

El atacante gallego comentó que todavía le queda un año de contrato, además de otro opcional, y reconoció sentirse muy feliz por haber encontrado estabilidad en el club de su tierra.

Después de recuperar su mejor nivel goleador, el delantero afrontaba además uno de los momentos más importantes de su carrera con la llamada de la selección española para disputar el Mundial, que ha acabado ganando.

Su presencia en la convocatoria suponía un premio al gran rendimiento ofrecido durante la temporada con el conjunto vigués. Tras varios años marcados por cambios de equipo y algunas dificultades deportivas, Borja Iglesias volvió a convertirse en una de las referencias ofensivas del fútbol español gracias a su regularidad y capacidad goleadora.

Borja Iglesias, con la Selección en la concentración del Mundial. EFE

Más allá de los números, el delantero también se mostró relajado durante toda la entrevista, manteniendo el tono desenfadado que acostumbra cuando visita el programa de TVE.

La confesión sobre su patrimonio volvió a convertirse en uno de los fragmentos más virales de la noche, especialmente por la naturalidad con la que habló de una cifra que supera los 15 millones de euros.

Borja Iglesias combinaba así uno de los mejores momentos de su carrera deportiva con una situación económica más que consolidada, fruto de más de una década compitiendo en la élite del fútbol español y de los contratos firmados a lo largo de su trayectoria profesional.