Rodri Hernández, 30 años: "Mi madre dice que soy alejado de la normalidad por no gastarme 400 euros en zapatillas"

Rodri Hernández ha sido elegido mejor futbolista del Mundial 2026, un reconocimiento que confirma su condición de referente absoluto en el fútbol internacional. Sin embargo, su manera de entender la profesión continúa muy alejada del perfil que suele asociarse a las grandes estrellas.

El centrocampista español resta importancia a las redes sociales, la moda de lujo o los artículos exclusivos que forman parte del estilo de vida de muchos futbolistas.

Esa faceta de su personalidad la conoce mejor que nadie su madre, Elena Cascante. El propio Rodri reconoce que tanto ella como su pareja consideran que no encaja en el prototipo habitual del futbolista de élite, aunque matiza el significado de esa aparente "normalidad".

"Si le preguntas a mi madre o a mi pareja te van a decir que soy un futbolista alejado de la normalidad de mi profesión. Soy adicto al fútbol, al juego, lo reconozco porque es así", explicó el internacional español.

Para Rodri, el concepto de normalidad no tiene nada que ver con su rendimiento sobre el terreno de juego. Precisamente su obsesión por comprender el fútbol, analizar cada partido y mejorar de forma constante le ha llevado a convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Rodri Hernández celebra el pase a la final del Mundial. REUTERS

La diferencia, según él mismo, está fuera del césped. "Lo de ser normal es una referencia al hecho de que, por ejemplo, ni me importan las redes sociales ni unas zapatillas de 400 euros. No le doy valor a esas cosas", afirmó.

Una filosofía que ha mantenido intacta a lo largo de toda su carrera. Tras conquistar el Balón de Oro en 2024, Rodri ha sumado ahora el Mundial con España, torneo en el que también fue reconocido como mejor jugador gracias a su decisiva influencia en el centro del campo durante el camino hacia el título.

Antes del campeonato ya había asegurado que cambiaría cualquier premio individual por conquistar la segunda estrella para la selección española. Finalmente, cumplió ese objetivo como capitán y principal referencia futbolística del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Su sobresaliente actuación en el Mundial ha reactivado los rumores sobre su futuro. Son numerosos los aficionados del Real Madrid que consideran a Rodri el candidato ideal para liderar el centro del campo blanco durante las próximas temporadas.

En el club madridista llevan tiempo buscando un mediocentro capaz de reforzar esa demarcación, y el internacional español reúne el perfil deseado. Además de su experiencia en la élite, conoce perfectamente el fútbol español tras su paso por el Villarreal y el Atlético de Madrid.

Su edad y su situación contractual aparecen como dos factores que podrían influir en una hipotética operación, aunque el Manchester City no está dispuesto a facilitar la salida de uno de sus futbolistas más determinantes.

Pese a ello, diversas informaciones apuntan a que el interés del conjunto blanco sigue vigente tras la disputa del Mundial.

Mientras su futuro continúa siendo objeto de especulación, Rodri regresa del torneo como campeón del mundo y mejor jugador de la competición, una nueva demostración de que, a sus 30 años, sigue siendo uno de los centrocampistas más decisivos del panorama internacional.