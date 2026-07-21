Iñaki, hermano de Nico Williams (24): "Millones de inmigrantes como nuestros padres están por ti orgullosos"

El segundo Mundial conquistado por España es el reflejo del talento de una generación excepcional de futbolistas. Los 26 jugadores convocados, junto al cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente, han dedicado las últimas semanas a un único objetivo: bordar la segunda estrella sobre el escudo de la selección.

Sin embargo, detrás de ese éxito también hay familiares y personas cercanas que han acompañado a los protagonistas lejos de los focos. Entre ellos destacan Nico e Iñaki Williams, una de las parejas de hermanos más reconocibles.

Tras la conquista del título, Iñaki Williams dedicó un emotivo mensaje a su hermano menor en el que no solo le felicitó por el logro, sino que también reivindicó la historia de su familia.

"Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor", escribió el capitán del Athletic Club.

Iñaki (Bilbao, 1994) y Nico Williams (Pamplona, 2002) son hijos de Félix Williams y María Comfort, ambos de origen ghanés. Antes de establecerse en España, sus padres protagonizaron una dura travesía en busca de una vida mejor.

Nico Williams. REUTERS

En 1994, con María embarazada de Iñaki, cruzaron el desierto del Sáhara a pie y descalzos. Su intención inicial era instalarse en el Reino Unido por el idioma, pero el consejo de un amigo les llevó finalmente a España, donde el viaje resultaba más asequible.

La familia llegó a Melilla en abril de aquel año y, tras saltar la valla fronteriza, fue detenida por la Guardia Civil. Sin documentación, ingresaron en prisión con una orden de deportación.

Su situación dio un giro gracias a la intervención de un abogado de Cáritas, que les ayudó a regularizar su estancia en el país.

Tiempo después, los Williams se trasladaron a Navarra. Primero se instalaron en Sesma, donde Félix encontró trabajo como granjero, y posteriormente en Pamplona, ciudad en la que nació Nico en 2002.

La familia permaneció allí hasta que Iñaki fichó por el Athletic Club en 2012, aunque su padre había emigrado previamente a Londres, en 2006, para ampliar sus oportunidades laborales.

La última temporada tampoco fue sencilla para Nico Williams. Las continuas molestias físicas que sufrió con el Athletic llegaron a poner en duda su presencia en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial.

Sin embargo, el extremo hizo todo lo posible por recuperarse a tiempo y terminó siendo una pieza importante en la conquista del título.

En su homenaje, Iñaki resumió el camino recorrido por su hermano con unas palabras cargadas de orgullo: "Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible".

El mayor de los Williams concluyó su mensaje con una declaración que emocionó a miles de aficionados: "Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos".

El broche final fue una dedicatoria tan sencilla como contundente: "Te admiro. Te amo. Campeón del mundo".