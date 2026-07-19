Lamine Yamal, 19 años: "Mi padre tuvo que buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

Lamine Yamal está a un paso de ganar el Mundial con tan solo 19 años. La estrella del Barça y de la Selección ha ido acumulando MVP a lo largo de este torneo y es la gran baza de Luis de la Fuente para imponerse a Argentina.

"Voy a darlo todo, quiero ganarlo y voy a dar el máximo para hacerlo", reconoció durante su intervención en El Larguero con Manu Carreño, quien quiso saber cómo afronta el extremo diestro la exposición ante la afición y los medios.

Cada aparición pública del extremo genera una escena repetida: decenas de aficionados, desde niños hasta adultos, esperan una fotografía, un autógrafo o unos segundos de conversación con la joven estrella.

El delantero admite que intenta corresponder al cariño de la gente siempre que puede, aunque reconoce que la exposición constante forma parte de su nueva realidad.

"Sé quién soy y entiendo que es parte de todo esto", explicó al referirse a la atención que despierta dentro y fuera de los estadios. Pese a la magnitud de su popularidad, insiste en que ha aprendido a convivir con esa presión mediática con naturalidad.

Lamine Yamal REUTERS/Hannah Mckay

El momento más emotivo llegó cuando fue preguntado por la responsabilidad de convertirse en una estrella mundial siendo todavía un adolescente. Lejos de hablar de finales, focos o expectativas, Lamine llevó la conversación a su historia personal y familiar.

"Mi madre me tuvo con 16 años. Mi padre tuvo que buscarse la vida, recoger cosas de la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión. Yo solo tengo que jugar y hacer felices a los españoles", respondió, dejando una de las declaraciones más impactantes de la entrevista.

Con esas palabras, el internacional español recordó las dificultades económicas que marcaron la infancia de su familia. Nacido en Esplugues de Llobregat y criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, Lamine ha hablado en otras ocasiones del esfuerzo que realizaron sus padres para que no le faltara de nada.

Su madre lo tuvo siendo adolescente y su padre desempeñó todo tipo de trabajos para sacar adelante a la familia, una experiencia que ha condicionado su forma de entender el éxito y el concepto de presión.

Un discurso marcado por sus raíces

Lejos de presentarse como un futbolista agobiado por las expectativas, Lamine Yamal asegura que nunca ha sentido la presión en los términos en los que habitualmente se plantea en el deporte de élite. Para él, las exigencias del fútbol quedan muy lejos de las dificultades que vivieron sus padres para salir adelante.

El atacante considera que su única responsabilidad es responder sobre el terreno de juego y devolver con su rendimiento la confianza que depositan en él tanto sus compañeros como la afición.

Ese mensaje, unido a la serenidad con la que afronta la fama a una edad tan temprana, ha reforzado la imagen de un futbolista con una notable madurez, muy consciente de la dimensión que ha alcanzado su carrera, pero también de las circunstancias que marcaron sus orígenes.