Así es el MetLife Stadium, el estadio de la final del Mundial: cuatro pantallas, sin cubierta retráctil ni aire condicionado

El próximo domingo 19 de julio, el MetLife Stadium acogerá la gran final del Mundial 2026, un partido en el que España intentará hacer historia como ya hizo en 2010 cuando se impuso a Países Bajos en Sudáfrica.

El recinto, ubicado en East Rutherford (Nueva Jersey), a escasos kilómetros de Nueva York, tiene capacidad para 82.500 espectadores y será el escenario del encuentro más importante del torneo.

Sin embargo, pese a sus enormes dimensiones y a haber sido inaugurado en 2010, presenta importantes diferencias respecto a algunos de los estadios más avanzados del panorama internacional.

Una de las más llamativas tiene que ver con su cubierta. A diferencia de otros recintos de última generación, el MetLife Stadium no dispone de un techo retráctil que permita cerrar completamente el estadio.

Su estructura protege únicamente parte de las gradas, mientras que el terreno de juego permanece totalmente al aire libre y expuesto a las condiciones meteorológicas.

Además, tampoco cuenta con un sistema de climatización integral mediante aire acondicionado, una característica presente en algunos estadios estadounidenses y que ha cobrado especial importancia durante este Mundial debido a las elevadas temperaturas registradas.

La importante inversión

La comparación con el Santiago Bernabéu resulta inevitable. El estadio del Real Madrid sí incorpora una cubierta retráctil, una de las grandes innovaciones de la remodelación culminada en los últimos años, que permite cerrar el recinto cuando las circunstancias lo requieren.

No obstante, eso no implica que todo el estadio disponga de aire acondicionado para climatizar el interior.

Durante el torneo, además, el estadio ha sido denominado oficialmente New York New Jersey Stadium, ya que la FIFA elimina las referencias comerciales a los patrocinadores de los recintos. Habitualmente es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

Inaugurado en abril de 2010, el MetLife Stadium supuso una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los estadios más caros del mundo en el momento de su apertura.

Con un aforo de 82.500 espectadores tanto para fútbol americano como para fútbol, figura entre los recintos deportivos de mayor capacidad de Estados Unidos.

Entre sus principales señas de identidad destacan las cuatro gigantescas pantallas instaladas en las esquinas del estadio, desde las que los aficionados pueden seguir repeticiones, estadísticas e imágenes del partido con total visibilidad desde cualquier punto de las gradas.

La elección del MetLife Stadium para albergar la final pone el broche a un torneo en el que el recinto ha desempeñado un papel protagonista, acogiendo encuentros de distintas fases de la competición antes de recibir el duelo que decidirá al campeón del mundo.

La FIFA ha apostado por un estadio que representa a la perfección el modelo de gran recinto deportivo estadounidense: enorme capacidad, miles de localidades premium, tecnología audiovisual de primer nivel y una infraestructura preparada para albergar eventos multitudinarios.

Aun así, carece de algunas de las soluciones arquitectónicas y tecnológicas que ya distinguen a estadios de nueva generación como el Santiago Bernabéu.

Precisamente por ello, y con el Mundial de 2030 en el horizonte, el estadio madridista se perfila como uno de los grandes candidatos para albergar la final si la FIFA apuesta por España como sede del partido decisivo.