El refugio de Jürgen Klopp (59) en España: un municipio de 12.000 habitantes famoso por su gastronomía

Jürgen Klopp lleva años instalado en la élite del fútbol mundial y, durante un tiempo, su nombre estuvo vinculado al banquillo del Real Madrid. Sin embargo, el técnico alemán optó por no incorporarse al proyecto blanco.

Su prioridad siempre fue esperar la oportunidad de dirigir a la selección de Alemania, un objetivo que finalmente ha logrado tras el Mundial, cuando la federación decidió confiarle las riendas del combinado nacional.

Antes de afrontar este nuevo desafío, todo apunta a que Klopp aprovechará para desconectar durante unos días en Santa Ponça, en Mallorca, un destino al que está especialmente ligado gracias a la vivienda que posee desde hace años y donde suele pasar parte de sus vacaciones junto a su familia.

Santa Ponça, situada en el municipio de Calvià, en la costa suroeste de la isla, es una de las localidades más exclusivas de Mallorca.

Con una población cercana a los 12.000 habitantes, destaca por combinar un elevado nivel de calidad de vida con un entorno privilegiado en el que conviven playas, naturaleza e historia.

Jürgen Klopp, en un partido del Mundial 2026. Reuters

A diferencia de otros enclaves turísticos de la isla, mantiene un ambiente mucho más tranquilo y alejado de las grandes aglomeraciones estivales.

La localidad cuenta con un amplio litoral de aguas cristalinas y arena fina. Su playa principal, de unos 560 metros de longitud, es una de las más conocidas de la zona, aunque el conjunto del frente marítimo supera el kilómetro de extensión.

La calidad de sus aguas y la agradable temperatura del Mediterráneo convierten este rincón en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descanso y tranquilidad.

Su exclusiva villa en Mallorca

Durante sus estancias en la isla, Klopp se aloja en una lujosa villa ubicada en una de las zonas más cotizadas de Santa Ponça, muy próxima a varios campos de golf.

Según explicó el periodista Joaquín Maroto, el entrenador alemán suele coincidir allí con Toni Kroos, que también dispone de una vivienda en esta exclusiva urbanización y aprovecha sus vacaciones para disfrutar de Mallorca junto a su familia.

Se trata de un enclave reservado y con un alto nivel adquisitivo, donde la privacidad es uno de sus principales atractivos. Klopp encuentra en este entorno el lugar perfecto para descansar, disfrutar de la compañía de su mujer y sus hijos y desconectar del intenso ritmo que ha marcado su carrera en los banquillos.

Además de su amplia propiedad, el técnico puede aprovechar la cercanía del mar, el clima mediterráneo y la oferta gastronómica de la zona, especialmente reconocida por sus restaurantes especializados en pescados y mariscos frescos.

Todo ello convierte a Santa Ponça en un destino ideal para quienes buscan combinar lujo, tranquilidad y naturaleza.

Eso sí, vivir o veranear en esta parte de Mallorca no está al alcance de todos. El mercado inmobiliario registra algunos de los precios más elevados de la isla, tanto para la compra como para el alquiler de viviendas, especialmente en urbanizaciones exclusivas como la que ha elegido Klopp.

Este verano será, además, especialmente significativo para el entrenador alemán. Será el primero en el que disfrute de sus vacaciones como nuevo seleccionador de Alemania, un cargo que siempre figuró entre sus grandes aspiraciones profesionales.

Tras años de máxima exigencia en clubes de primer nivel, Klopp ha optado por un reto diferente: representar a su país y asumir un trabajo con una dinámica distinta, sin la presión diaria que supone dirigir un equipo de competición durante toda la temporada.