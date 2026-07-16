Fátima, la abuela de Lamine Yamal: "Este niño no es de Marruecos. Él nació y se educó aquí, en España"

En la semana en que la selección española y su gran estrella, Lamine Yamal, se preparan para disputar la final del Mundial 2026 este domingo, unas palabras pronunciadas por su abuela paterna Fátima hace casi dos años en Antena 3 han vuelto a viralizarse y a ocupar titulares.

Las declaraciones se produjeron en septiembre de 2024, en el programa Espejo Público, cuando la nacionalidad futbolística del delantero era objeto de debate tras la presión de Marruecos un año atrás para que eligiera su camiseta.

Fátima -abuela paterna del jugador- decidió entonces salir a la luz y explicar, sin rodeos, cómo había vivido la familia ese proceso.

"Este niño no es de Marruecos. Él nació aquí y se educó aquí. Mi hijo Mounir no le obligó a hacer nada. Jugó en Marruecos, en Francia, en España… donde quiso", defendió en Antena 3, zanjando de golpe cualquier duda sobre la libertad de elección de su nieto.

Aquella entrevista, que ya generó un intenso debate en Marruecos y en parte de la opinión pública española, resurge ahora amplificada por el contexto.

Lamine es el gran símbolo de la nueva España que dirige Luis de la Fuente, el futbolista llamado a marcar la diferencia en la final y la cara visible de una selección diversa en orígenes y plenamente integrada en la realidad del país.

La figura de Fátima tiene además un peso especial en el relato de Lamine.

Lamine Yamal, tras el Francia - España. Reuters

Fue ella quien emigró en solitario desde Marruecos a España, quien ayudó a sostener una familia humilde en Mataró y quien ha acompañado a su nieto en momentos clave, como la firma de su renovación con el Barcelona o la explosión definitiva del jugador con la absoluta.

Su voz, por tanto, no se interpreta solo como una opinión más en un plató, sino como la de alguien que ha vivido en primera persona el proceso de arraigo en España y se siente legitimada para defender que su nieto se siente parte de ese país.

En la víspera de la final, el eco de esas frases también pone el foco en la tensión que se generó en Marruecos tras la decisión de Lamine. Sectores de la afición lo acusaron de traición y rescataron vídeos antiguos para cuestionar su vínculo con España.

Frente a esa ola, la imagen que circula hoy en redes es la de una abuela que reivindica la españolidad de su nieto y que recuerda que, más allá del ruido, su elección fue simple: jugar por el país donde nació, creció y se hizo futbolista.