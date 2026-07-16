El éxito de Pepe Reina, 43 años, más allá del fútbol: entregado a la representación e interiorismo junto a su mujer

A sus 43 años, Pepe Reina es mucho más que uno de los porteros más carismáticos y longevos de la historia del fútbol español. Campeón del mundo, doble campeón de Europa y auténtico trotamundos del deporte rey, el guardameta ha sabido labrarse, a lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, un futuro financiero estable y completamente alejado de las excentricidades.

Mientras otros compañeros de profesión apuestan por inversiones de alto riesgo, criptomonedas, o macroproyectos hosteleros e inmobiliarios que a menudo terminan en fracaso, el madrileño de nacimiento y cordobés de adopción ha construido un imperio discreto, muy familiar y sumamente rentable de la mano de su gran pilar vital: su esposa, Yolanda Ruiz.

El núcleo duro de la fortuna y de la actividad empresarial de Reina fuera de los terrenos de juego tiene nombre propio: Grecia 25 S.L. Esta sociedad es, sin duda alguna, la joya de la corona de su patrimonio.

Sorprende la enorme madurez con la que fue concebida, ya que el futbolista la fundó en el año 1999. Por aquel entonces, Reina era apenas un joven que comenzaba a asomar la cabeza en la élite. Con una visión de futuro inusual para un chico de su edad, decidió crear este vehículo empresarial para canalizar e invertir con cabeza los primeros grandes ingresos que empezaba a generar bajo los palos.

La compañía está dedicada de manera principal a la representación y el asesoramiento técnico de deportistas profesionales. Lejos de ser un inversor silencioso o delegar en terceros, Reina ha gestionado el proyecto con suma dedicación y siempre codo con codo con Yolanda.

El propio nombre de la entidad es un fiel reflejo de esa filosofía familiar inquebrantable: "Grecia" hace honor a la hija mayor del matrimonio, mientras que el "25" es un guiño inconfundible al mítico dorsal que ha acompañado al guardameta durante sus etapas más gloriosas.

A lo largo de los años, Grecia 25 S.L. ha demostrado ser una inversión formidable y conservadora, llegando a acumular activos superiores a los 3,4 millones de euros y manteniendo siempre una envidiable salud financiera.

Pero los negocios de la familia Reina-Ruiz no se detienen en el ámbito deportivo. El otro gran motor económico y vocacional del matrimonio es RR Bella Home, un exclusivo estudio de interiorismo y decoración capitaneado por la propia Yolanda.

Aunque está fundado y liderado por ella, este proyecto es parte indivisible del ecosistema empresarial de la pareja. RR Bella Home se ha especializado en ofrecer servicios integrales y "llave en mano", diseñando y ejecutando reformas de lujo donde el cliente delega todo el proceso para evitar cualquier tipo de estrés.

Este proyecto tiene un fuerte arraigo en la provincia de Castellón, concretamente en el entorno de Villarreal, donde Reina ha militado en dos etapas distintas dejando una profunda huella.

Aprovechando el ecosistema industrial de la región, puntera a nivel mundial en el sector de la cerámica y los materiales de construcción de alta gama (con gigantes como Porcelanosa o Pamesa), el estudio de Yolanda Ruiz logra dotar de acabados de máxima calidad a sus proyectos más exigentes.