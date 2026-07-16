Eva, la madre de Pedro Porro: "A mi hijo siempre le digo: 'Tienes que ser tú, con los pies en la tierra, no cambies'"

El Mundial de España está dejando momentos imborrables sobre el césped, pero también historias profundamente humanas fuera de él. Hace apenas unos días, los micrófonos de El Partidazo de COPE se encendieron para dar voz a los pilares fundamentales y más silenciosos en la vida de los futbolistas de élite: sus familias.

Entre las invitadas destacó la intervención de Sara, la madre del internacional Pedro Porro, quien ofreció un testimonio verdaderamente conmovedor sobre la educación, el sacrificio y los valores inquebrantables que han forjado el carácter de su hijo.

Lejos de los focos mediáticos, de los contratos millonarios y del ensordecedor clamor de las gradas, la figura materna se erige como el ancla principal que mantiene a los jugadores conectados con la realidad de su día a día.

Durante la entrevista, Sara desgranó cómo ha sido el complejo proceso de criar a un deportista que hoy defiende la camiseta de su país en el mayor escenario mundial, dejando claro que el éxito profesional jamás debe eclipsar la calidad humana.

Para Sara, el ascenso meteórico de su hijo en el competitivo mundo del fútbol profesional no ha cambiado las reglas fundamentales que imperaban en su hogar desde que Pedro era apenas un niño con grandes sueños por cumplir. La educación que le brindó siempre estuvo firmemente cimentada en la normalidad, el respeto y la cultura del esfuerzo.

En un entorno donde es tremendamente fácil perder la perspectiva debido a la fama, el consejo de esta madre es una constante que acompaña al jugador en cada paso de su meteórica carrera.

Así lo relataba ella misma con una profunda sinceridad ante los oyentes: "Yo siempre les digo lo mismo, que él, bueno, la carrera que lleva, ¿no? Él siempre, Pedro, tienes que ser tú, los pies en la tierra, no cambies". Esta máxima, repetida de forma incansable, es el faro que guía al futbolista para no perder jamás su esencia.

Otro de los aspectos más curiosos y llamativos que reveló Sara fue el altísimo nivel de concentración que exige el fútbol de élite, y cómo cambian las dinámicas familiares en las horas previas a un encuentro de semejante magnitud.

La comunicación fluye con total normalidad durante la mañana del partido, pero existe un punto de inflexión muy claro dictado por el reloj y los nervios previos. "Cuando ya le digo, Pedro, salimos para el campo, ya, ahí ya, ya está", explicaba Sara. A partir de ese preciso instante en el que la familia pone rumbo al estadio, el jugador entra en su propia burbuja, enfocándose exclusivamente en el césped y cortando cualquier intercambio de mensajes.

Ver a un hijo alcanzar la gloria es el sueño de cualquier padre, pero para Sara, esa enorme emoción ha adquirido recientemente una dimensión mucho más trascendental. Los triunfos y celebraciones ya no se viven solo desde la perspectiva de la madre que ha sacrificado innumerables fines de semana, sino a través de los ojos de la siguiente generación familiar.

Al ser preguntada sobre lo que siente al ver marcar a su hijo en el torneo, confesó que sus lágrimas actuales tienen un matiz distinto: "Ahora me emociono por mi nieto, pero una emoción grandísima. Normal, qué bueno. De madre, creo yo".