José Mourinho vuelve a coger las riendas: el Real Madrid echa a andar con la ausencia masiva de los internacionales

El técnico portugués volvió a vestirse de blanco trece años después en una sesión marcada por el calor.

El nuevo Real Madrid de José Mourinho ya es una realidad. La segunda etapa del técnico portugués al frente del conjunto blanco arrancó en la tarde de este lunes falto de efectivos y bajo el intenso sol de la capital.

'Mou' desempolvó su libro de instrucciones y dirigió su primera sesión de entrenamiento trece años después de su salida del Santiago Bernabéu. Desde 2013 no se vestía de blanco tras aquellas tres temporadas en el banquillo merengue.

Tuvo que conformarse el portugués con arrancar su nueva andadura con muy pocos efectivos del primer equipo. Apenas ocho fueron los que completaron con normalidad esta sesión de entrenamiento en un verano marcado por el Mundial.

🌱 ¡Cuánto echábamos de menos esto! pic.twitter.com/RDRTMc7Dow — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2026

Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio fueron quienes encabezaron este inicio de la nueva era. Por su parte, Mendy, Militao y Rodrygo se ejercitaron al margen para seguir la recuperación de sus lesiones.

Son muchos los que siguen todavía de vacaciones después de haber jugado con sus respectivas selecciones en el Mundial, mientras que hasta cinco futbolistas del Real Madrid todavía aguantan en las semifinales.

Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España), serán los últimos en incorporarse al trabajo para conocer a Mourinho.

Sin miramientos

El técnico luso dispuso una dura sesión que arrancó a las 17:00 horas en Valdebebas. En realidad, el primer día de esta nueva temporada había comenzado por la mañana, cuando los jugadores acudieron a la clínica de Sanitas en Valdebebas para pasar el reconocimiento médico.

Los ejercicios físicos dominaron gran parte de este primer entrenamiento. Eso, pese a que el calor apretaba todavía a primera hora de la tarde.

Los jugadores de la cantera tuvieron mucho peso en la sesión. Para poder completar los ejercicios con normalidad, Mourinho llamó hasta a quince jugadores entre el filial, el Real Madrid C y el juvenil.

Este será el plan a seguir durante las primeras semanas de entrenamientos según se vayan incorporando de manera progresiva los futbolistas que han disputado el Mundial este verano.

El equipo ya ha comenzado su puesta a punto, y el siguiente escalón llegará con los partidos amistosos contra la Fiorentina (1 de agosto) o el Deportivo de La Coruña en el Teresa Herrera (12 de agosto).