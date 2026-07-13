Alejandro Grimaldo, 30 años: "Si mis padres pudiesen volver atrás nunca me hubiesen dejado ir a Barcelona"

Alejandro Grimaldo alcanzó la élite del fútbol europeo tras abandonar su casa con apenas 12 años. Sin embargo, el lateral valenciano confesó que aquella decisión tuvo un enorme coste personal para él y para su familia.

El internacional español recordó cómo fue marcharse a La Masía siendo un niño. Aunque la apuesta impulsó su carrera, reconoció que sus padres todavía recuerdan con dolor aquella separación tan temprana.

"Si mis padres pudiesen volver atrás, nunca me hubiesen dejado ir a Barcelona", reveló durante una entrevista en El Chiringuito. Una frase que resume el sacrificio que supuso perseguir su sueño desde tan pequeño.

Grimaldo explicó que sus padres le han repetido esa idea en numerosas ocasiones. Consideran que perdieron muchos momentos irrepetibles junto a su hijo durante una etapa clave de su crecimiento.

"Como padre pierdes mucho y el hijo también pierde mucho", afirmó. El defensa recordó que ambos dejaron de compartir el día a día y que la distancia marcó profundamente a toda la familia.

Grimaldo, durante un partido con España. REUTERS

El futbolista también admitió que aquella experiencia le obligó a crecer antes de tiempo. Vivir lejos de casa le hizo madurar rápidamente, aunque reconoce que renunció a muchos momentos junto a sus familiares y amigos.

"Como niño cambias y maduras estando solo. Te pierdes mucho de tu familia y de tus amigos", explicó el lateral, que permaneció varios años formándose en la cantera azulgrana antes de dar el salto al fútbol profesional.

A pesar de las dificultades, Grimaldo no se arrepiente de la decisión que tomó siendo apenas un adolescente. Considera que aquella etapa le permitió convertirse en la persona y el futbolista que es actualmente.

Alejandro Grimaldo RFEF

"Estoy muy contento de cómo me ha ido todo, de la decisión que tomé y de cómo me ha hecho madurar y crecer", aseguró el internacional español al recordar aquellos años lejos de Valencia.

Las declaraciones llegan en un momento de gran reconocimiento para Grimaldo. Después de consolidarse como uno de los mejores laterales de Europa, ha conseguido fichar por el Atlético de Madrid.

El defensor quiso poner el foco en el lado menos visible del fútbol. Detrás de cada carrera de éxito, recordó, también existen renuncias familiares que dejan una huella para toda la vida.