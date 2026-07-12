Pickford, 32 años: escándalos de fiesta con Grealish, aparición semidesnudo y amenazado por lesionar a Van Dijk

Jordan Pickford vuelve a defender la portería de Inglaterra en el Mundial convertido en uno de los jugadores más importantes de su selección.

A sus 32 años, el guardameta del Everton combina su condición de líder bajo los palos con una trayectoria marcada por varios escándalos.

El internacional inglés ha sido protagonista de algunas de las polémicas más sonadas del fútbol británico. Peleas en pubs, noches de fiesta junto a Jack Grealish o la grave lesión provocada a Virgil van Dijk forman parte de una carrera que también ha estado acompañada por el foco mediático.

El último episodio llegó el pasado mes de mayo. Pickford fue fotografiado junto a Jack Grealish y James Garner abandonando de madrugada el club de striptease Whiskey Down, en Manchester, tras una cena organizada por el Everton.

Las imágenes difundidas por la prensa británica mostraban a los tres futbolistas saliendo del local en plena madrugada. Grealish volvió a quedar señalado por su vida nocturna y Pickford también terminó ocupando titulares por motivos alejados del fútbol.

Pickford durante el partido contra México con Raúl Jiménez Reuters

No fue, ni mucho menos, la primera vez que el guardameta acaparó la atención por un incidente extradeportivo. En febrero de 2022 se vio envuelto en una multitudinaria pelea en un pub de East Boldon, al noreste de Inglaterra.

Según los testigos, todo comenzó cuando varios clientes empezaron a burlarse de Pickford llamándole "T-Rex" por sus supuestos "brazos cortos", un apodo que ya utilizaban los aficionados rivales para ridiculizar al portero del Everton.

La discusión acabó convirtiéndose en una pelea que dejó un hombre con la nariz rota y otra persona con el teléfono móvil destrozado. La Policía abrió una investigación, aunque no encontró indicios de que Pickford hubiera golpeado a nadie.

Aquel apodo ya había cobrado fuerza días antes, cuando un aficionado del Newcastle acudió disfrazado de Tyrannosaurus Rex a un partido para burlarse del guardameta, una imagen que rápidamente se hizo viral en Inglaterra.

Además, en octubre de 2020 tuvo una gran controversia por el apartado deportivo. Una dura entrada cuando salía a por el balón sobre Virgil van Dijk durante el derbi entre Everton y Liverpool provocó una grave lesión de rodilla al central neerlandés.

La acción desató una enorme polémica en el fútbol inglés. Pickford recibió amenazas de muerte y, según publicaron diversos medios británicos, llegó a contratar un guardaespaldas para reforzar su seguridad.

Pese a todas esas controversias, el portero mantiene intacta la confianza de Inglaterra. En este Mundial vuelve a ser el dueño de la portería de los 'Three Lions', decidido a que sus actuaciones sobre el césped pesen más que los episodios que han marcado su carrera fuera de él.