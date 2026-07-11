Jürgen Klopp es inminente: Alemania anuncia un principio de acuerdo para convertirle en su próximo seleccionador

Jürgen Klopp está más cerca que nunca de convertirse en el nuevo seleccionador de Alemania después de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) haya confirmado un acuerdo sobre los puntos clave de su futuro contrato tras unas conversaciones en Nueva York.

El comunicado emitido este sábado por el organismo germano señala que "el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron ayer primeras conversaciones intensas con Jürgen Klopp en Nueva York respecto al posible nombramiento como próximo seleccionador alemán. Las discusiones constructivas resultaron en un acuerdo sobre los términos clave de un posible contrato".

La reunión en Estados Unidos supone un paso más en un proceso que se aceleró tras la traumática eliminación de la Mannschaft en los dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay, un resultado que desembocó en la dimisión de Julian Nagelsmann y dejó al equipo sin rumbo deportivo.

Desde entonces, la DFB ha situado a Klopp como objetivo prioritario para liderar una reconstrucción profunda del proyecto de la selección, y las informaciones de los últimos días apuntan a que el técnico ya ha dado el visto bueno a la propuesta federativa.

Klopp ha aceptado ser el próximo seleccionador alemán y el acuerdo es, en la práctica, un hecho a falta de concretar detalles.

Esos flecos pasan por su desvinculación del Grupo Red Bull, donde ejerce como responsable del área de fútbol internacional, y por la definición fina de un contrato de larga duración que le garantice margen para el rediseño de la selección de cara a la Eurocopa 2028 y el siguiente ciclo mundialista.

El propio Klopp ha reconocido públicamente que las conversaciones con la DFB son "intensas" y que se siente preparado para asumir el reto tras su descanso de los banquillos desde su salida del Liverpool.

Jürgen Klopp, junto a Kylian Mbappé. Reuters

En declaraciones recientes, el técnico ha subrayado que el problema del fútbol alemán no se limita a un nombre propio: "los problemas que tenemos en este momento no están relacionados con la persona de Julian Nagelsmann", ha explicado, insistiendo en que el país se encuentra en "un punto de inflexión" que exige cambios estructurales.

Ese diagnóstico encaja con la hoja de ruta que maneja la DFB, decidida a otorgarle amplios poderes en la definición del modelo de selección y en la renovación de una generación que viene de encadenar fracasos en grandes torneos.

Bajo su batuta, la federación aspira a recuperar la identidad competitiva perdida y a reconstruir un equipo capaz de volver a pelear por títulos, apoyándose en su experiencia en proyectos largos y en su capacidad para gestionar transiciones complejas como ya hizo en Dortmund y Liverpool.

Aunque la firma oficial todavía no se ha producido, el comunicado de la DFB y el consenso informativo internacional sitúan a Klopp a un paso de asumir el banquillo de la selección.

Si nada se tuerce en las próximas reuniones, el técnico alemán será anunciado en breve como nuevo seleccionador, con la misión de convertir la actual crisis deportiva en el punto de partida de una nueva era para la Mannschaft.