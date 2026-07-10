José Mourinho ya trabaja en Valdebebas: acompañado de su staff y a la espera de iniciar la pretemporada del Real Madrid

José Mourinho ha vuelto a pisar la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, marcando el inicio formal de su segunda etapa al frente del banquillo madridista.

13 años después de su marcha en 2013, el carismático técnico portugués regresa con el firme objetivo de devolver al club a la cúspide competitiva absoluta, bajo un ambicioso proyecto a largo plazo que ha despertado una expectación mediática sin precedentes a nivel internacional.

Mourinho no ha querido perder ni un solo segundo de su tiempo. A primera hora de la mañana, el entrenador luso hacía su entrada en las instalaciones deportivas del club blanco. Lejos de ser una visita de cortesía o un mero trámite institucional, la jornada ha estado marcada desde el primer minuto por un ritmo de trabajo frenético.

The Special One ha llegado acompañado por la totalidad de su nuevo cuerpo técnico, un grupo de profesionales de su máxima confianza que ha sido diseñado meticulosamente para afrontar los desafíos del fútbol moderno.

Entre las caras nuevas de su equipo de trabajo destaca de forma muy especial el regreso de Sami Khedira. El exfutbolista alemán, viejo conocido de la afición de Chamartín e integrante clave del Madrid de los récords en la primera etapa del técnico, se incorpora ahora en un rol de asistente técnico.

Khedira aportará su profundo conocimiento de la idiosincrasia de la entidad y servirá como el puente perfecto entre el vestuario y el nuevo entrenador.

El plato fuerte sobre el césped llegará el próximo lunes 13 de julio, fecha oficial en la que arrancará la pretemporada del Real Madrid. Los jugadores disponibles están citados a primera hora de la mañana para someterse a los habituales y rigurosos reconocimientos médicos.

Posteriormente, ya en la sesión vespertina, Mourinho dirigirá su primer entrenamiento formal en los campos de la ciudad deportiva.

Debido a los compromisos internacionales de este verano, el técnico luso comenzará a trabajar inicialmente con un grupo reducido de futbolistas del primer equipo, el cual será completado con varias de las piezas más prometedoras de la cantera blanca.

Este periodo inicial en Valdebebas será crucial para que el entrenador comience a implantar su inconfundible sello de rigor táctico, intensidad y mentalidad ganadora antes de que el equipo ponga rumbo a la gira internacional de amistosos. La cuenta atrás ha terminado y la era Mourinho 2.0 ya está en marcha.