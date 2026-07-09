El refugio de Ferran Torres en un pueblo de 7.000 habitantes: una ermita reconstruida tras la Guerra Civil de estilo neoclásico

En pleno corazón de l'Horta Nord, rodeado por campos de chufas y cebollas que definen el paisaje agrícola valenciano, se encuentra Foios, un municipio que en los últimos años ha adquirido una proyección internacional gracias a uno de sus vecinos más ilustres: Ferran Torres.

Con menos de 8.000 habitantes, esta localidad valenciana ha visto crecer al delantero del FC Barcelona y de la selección española, cuya trayectoria deportiva ha situado el nombre de Foios en el mapa del fútbol de élite. Sin embargo, el municipio mantiene intacta la esencia de los pueblos de l'Horta, donde la vida gira en torno a las plazas, las tradiciones y una fuerte identidad local.

Quienes conocen Foios destacan el arraigo de sus vecinos y el ambiente cercano que todavía conserva. Es un lugar donde las relaciones personales siguen teniendo un peso importante y donde Ferran Torres dio sus primeros pasos antes de incorporarse a las categorías inferiores del Valencia CF.

El patrimonio religioso ocupa un lugar destacado en la identidad del municipio. Uno de sus edificios más representativos es la Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, reconstruida en 1942 tras la Guerra Civil. De estilo neoclásico, se sitúa junto a la Acequia Mayor, entre huertas, en un enclave que conecta varias partidas del término municipal.

El otro gran referente arquitectónico es la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, conocida popularmente como la Catedral de l'Horta. Su monumental fachada barroca y su campanario de cerca de 50 metros la convierten en uno de los edificios más reconocibles de la comarca.

Ferran Torres, durante el partido contra Uruguay. Reuters

La huerta forma parte del carácter de Foios. Durante generaciones, el trabajo agrícola ha moldeado el modo de vida de sus habitantes, transmitiendo valores como la constancia, el sacrificio y el esfuerzo, rasgos que también han acompañado la evolución deportiva de Ferran Torres.

El polideportivo municipal fue uno de los escenarios donde comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol antes de dar el salto a categorías superiores. Desde entonces, el delantero ha construido una carrera que lo ha llevado a competir en algunos de los estadios más importantes de Europa sin perder el vínculo con su localidad natal.

Una conexión que permanece intacta

A pesar de la repercusión internacional que ha alcanzado, Ferran Torres mantiene una estrecha relación con Foios. Sus visitas al municipio continúan siendo habituales y buena parte de sus proyectos personales, como su campus de fútbol, se desarrollan en la localidad, una forma de devolver parte de lo recibido durante su infancia.

Los vecinos aseguran que su carácter apenas ha cambiado con el paso de los años. Para muchos sigue siendo el mismo joven que creció entre las calles del pueblo antes de convertirse en futbolista profesional.

Aunque el nombre de Foios suele asociarse al delantero del FC Barcelona, el municipio ofrece numerosos atractivos propios. Su entorno agrícola, la arquitectura tradicional valenciana, su patrimonio histórico y una gastronomía ligada a los productos de proximidad convierten la localidad en un destino representativo de l'Horta Nord.

La proyección internacional de Ferran Torres también ha despertado el interés de aficionados al fútbol y visitantes que desean conocer el lugar donde creció el internacional español.

Un fenómeno que ha dado mayor visibilidad a un municipio que, sin renunciar a sus raíces, ha encontrado en uno de sus vecinos más célebres un embajador de excepción.

La historia de Ferran Torres y Foios refleja el vínculo entre el éxito deportivo y el arraigo a la tierra. Una relación que demuestra que es posible alcanzar la élite del fútbol mundial sin perder el contacto con el lugar donde comenzó todo.