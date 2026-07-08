El Real Madrid traspasa a Fran García al Real Betis y el lateral firma por las cuatro próximas temporadas

Fran García ya es nuevo jugador del Real Betis Balompié. El lateral izquierdo abandona el Real Madrid y pasará a jugar durante las cuatro próximas temporadas en el Benito Villamarín.

Los dos clubes alcanzaron un acuerdo para el traspaso del defensa. La operación se cerró por unos cuatro millones de euros, si bien es cierto que el Real Madrid se guarda el 50% de los derechos del futbolista, por lo que ingresaría un buen pellizco en el caso de una posible futura venta del defensor.

El Real Betis anunció que el lateral zurdo firma hasta 2030, por lo que vestirá la camiseta verdiblanca durante los próximos cuatro cursos.

Fran García perdona el primero ante Vlachodimos. REUTERS Reuters

Se trata de la cuarta salida que se produce en las filas del Real Madrid durante este verano. Los primeros en decir adiós fueron David Alaba, Dani Carvajal y Dani Ceballos. Los tres terminaron sus respectivos contratos y acabaron su etapa como jugadores blancos. También el canterano Mario Martín fue vendido al Getafe.

Tras los fichajes, en el Santiago Bernabéu necesitaban aligerar la plantilla por la acumulación de efectivos. El Real Madrid se ha convertido en un gran animador del mercado después de los fichajes de Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

Marca de La Fábrica

El Real Madrid despidió en su comunicado a Fran García, formado en La Fábrica y que cuenta ya con una consolidada trayectoria en la élite.

"Fran García llegó en 2013 a nuestro club para jugar en el Cadete B, con tan solo 14 años. En 2023 pasó a formar parte del primer equipo del Real Madrid, con el que ha jugado 110 partidos durante 3 temporadas. En este tiempo, ha ganado 5 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga y 1 Supercopa de España", aseveró la entidad blanca.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a Fran García y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", concluyó el conjunto merengue.

De esta forma, Fran García pone punto final a su segunda etapa en el Real Madrid, la primera como canterano, la segunda como efectivo de la primera plantilla.

Entre 2020 y 2023 el lateral izquierdo se convirtió en un jugador de primera categoría en el Rayo Vallecano. Allí se convirtió en dueño de la banda izquierda y sus buenas actuaciones le valieron un regreso al Real Madrid.

Ahora, después de tres temporadas jugando en el Santiago Bernabéu, emprenderá una nueva aventura como rival del club blanco en las filas del Real Betis Balompié.