Arbeloa ficha por el Fulham por tres años y tendrá un debut con morbo: contra el nuevo Chelsea de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa ya es nuevo entrenador del Fulham y ha firmado por tres temporadas, hasta junio de 2029, en una operación que marca un salto importante en su carrera tras su etapa en el Real Madrid.

Su estreno oficial tendrá un componente muy llamativo: el 24 de agosto abrirá la Premier League frente al Chelsea de Xabi Alonso, en Craven Cottage, un duelo que añade una carga narrativa evidente al arranque del curso.

El Fulham apostó por Arbeloa después de la salida de Marco Silva rumbo al Benfica -como sustituto de José Mourinho, que ha vuelto al Real Madrid- y lo hizo con un contrato de largo recorrido, una señal de confianza en su perfil de entrenador joven y ambicioso.

La propia entidad destacó que el técnico fue su candidato prioritario desde el inicio de las conversaciones y que valora especialmente su interés por la Academia y por un fútbol ofensivo. En paralelo, el club encara una renovación de plantilla que ya ha dejado salidas confirmadas y abre la puerta a movimientos en varias posiciones.

Arbeloa, de 43 años, llega a Londres con la misión de consolidar un proyecto que en las dos últimas temporadas se quedó a media tabla y no terminó de dar el salto competitivo que pretendía la directiva.

La Premier no concede mucho margen, pero el Fulham ha optado por una apuesta de continuidad antes que por una solución de emergencia.

En ese contexto, el español tendrá que acelerar la adaptación del grupo desde la pretemporada, que comenzará la próxima semana según su propio mensaje en los canales oficiales del club.

Debut con morbo

El primer partido ya trae una historia de fondo potente. El calendario oficial coloca al Fulham ante el Chelsea el lunes 24 de agosto, en el debut liguero de Xabi Alonso como técnico blue, también con un contrato de cuatro años y con la intención de devolver al club a la pelea por la élite.

La coincidencia de dos excompañeros del Real Madrid en los banquillos, además de haber sido los dos últimos inquilinos del banquillo blanco en el último año, convierte el estreno de Arbeloa en algo más que un simple examen competitivo.

El Chelsea, además, inicia una etapa de reconstrucción bajo Alonso y llegará a Craven Cottage con la exigencia de responder desde el primer día.

Xabi Alonso, durante una rueda de prensa con el Real Madrid. EFE

Para Arbeloa, el duelo puede funcionar como carta de presentación y como termómetro inmediato de su capacidad para ordenar al equipo ante un rival con mayor presupuesto y más presión mediática. No es solo un estreno: es un partido que puede fijar el tono de toda su aventura inglesa.

Mensaje desde Londres

Tras el anuncio de su contratación, Arbeloa dejó claro que asume el reto con ambición y sentido de responsabilidad. "Es un verdadero honor para mí embarcarme en este nuevo escenario en el Fulham", expresó, antes de añadir que espera vivir "un viaje increíble" con el club.

Shaid Khan, propietario de la entidad, subrayó que el español encajaba en el perfil buscado por su visión de juego y su apuesta por los jóvenes.

El Fulham no ha fichado solo un entrenador; ha fichado también una idea de crecimiento. Y el calendario, caprichoso, ha querido que esa idea se ponga a prueba de inmediato frente a otro nombre propio del fútbol español.