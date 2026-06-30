El éxito de David Beckham (51) por las pausas de hidratación en el Mundial: gana 22 millones de euros por los anuncios

Una de las grandes novedades -y también de las más controvertidas- de este Mundial 2026, que ya está batiendo récords de asistencia e ingresos, ha sido la implantación de las pausas obligatorias de hidratación en ambas partes de los partidos.

Desde el inicio del torneo, esta medida ha generado un intenso debate. Aunque este tipo de interrupciones son habituales en el deporte estadounidense, resultan poco comunes en el fútbol internacional.

Más allá de su objetivo deportivo, estas pausas se han convertido en un auténtico espectáculo dentro de los estadios y en un lucrativo negocio para las televisiones.

Diversos estudios apuntan a que los ingresos publicitarios generados durante los cerca de tres minutos que dura cada interrupción alcanzarán cifras récord. Y dentro de ese negocio hay un nombre que sobresale por encima del resto.

Se trata de David Beckham, propietario del Inter de Miami y recientemente incluido entre los milmillonarios por la Sunday Times Rich List 2026.

David Beckham, durante un evento.

El exfutbolista inglés está siendo uno de los grandes beneficiados económicamente de este nuevo escenario, gracias a su participación en campañas publicitarias de algunas de las principales marcas del mundo.

Considerado desde hace décadas uno de los mayores referentes del marketing deportivo, Beckham protagoniza anuncios de compañías como Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas.

Todas ellas han aprovechado el tirón del Mundial para situar sus campañas en los codiciados espacios publicitarios que ofrecen las pausas de hidratación.

Una máquina de hacer dinero

El Daily Mail consultó al profesor Patrick Rishe, director del programa de Negocios Deportivos de la Universidad de Washington, para analizar el impacto económico de este fenómeno.

Su valoración fue contundente: "Está ganando alrededor de 25 millones de dólares (22 millones de euros) solo con estos anuncios del Mundial. Es una muestra de su fama global, su enorme atractivo comercial y el alcance universal de su popularidad".

El experto fue un paso más allá al explicar las razones de ese éxito: "Es una de las pocas estrellas deportivas internacionales capaz de atraer a una gama tan diversa de marcas. Es un icono del marketing global. Es reconocible al instante, un caballero y una persona íntegra".

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la implantación de las pausas de hidratación argumentando que la prioridad es proteger a los futbolistas de las altas temperaturas.

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa Mundial, que se disputa durante 39 días y en la que algunos equipos pueden llegar a jugar ocho partidos, disponer de un momento para descansar es extremadamente importante", explicó.

Infantino también negó que la FIFA obtenga un beneficio económico adicional con estas interrupciones. "No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación", aseguró.

Además, insistió en que la medida responde a criterios deportivos: "Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, compitan en las mismas condiciones".