Hallan sin vida a la esposa y los hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela y 74 horas de búsqueda

El futbolista Lucas Trejo junto a su esposa y sus dos hijos, fallecidos en los terremotos de Venezuela

La tragedia que dejó la serie de terremotos en Venezuela ha golpeado de lleno al fútbol. La esposa y los dos hijos del jugador argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida entre los escombros del edificio en el que vivían en la ciudad costera de La Guaira.

La noticia llegó después de más de 70 horas de búsqueda desesperada, en un país aún conmocionado por la magnitud del desastre.

Trejo, cordobés formado en clubes como Sportivo Belgrano, Racing e Instituto antes de emigrar a Venezuela, se encontraba en Caracas para disputar un partido de Copa cuando los sismos sacudieron el centro y el norte del país.

Al enterarse del derrumbe del complejo residencial donde residían su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa, el futbolista se trasladó de inmediato a La Guaira y se sumó a los rescates como un vecino más, moviendo escombros y preguntando en hospitales por alguna pista de su familia.

Durante tres días, la historia de Trejo se convirtió en símbolo de la angustia que atravesaba Venezuela. El jugador difundió mensajes en redes sociales explicando que no tenía noticias de su esposa e hijos y pidiendo que se compartieran sus fotografías para intentar localizarles.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre las ruinas del edificio, otros futbolistas, rescatistas y voluntarios se unieron a la búsqueda en un escenario marcado por el miedo a que cada hora que pasaba redujera las posibilidades de hallarlos con vida.

El desenlace llegó entre el sábado y el domingo, cuando los cuerpos de Yanina, Aarón y Ainhoa fueron encontrados entre los restos del complejo residencial Cumanagotto, uno de los edificios que colapsaron por completo por los movimientos sísmicos.

El futbolista Lucas Trejo

La confirmación de la muerte no la dio solo la prensa: primero fueron compañeros de la liga venezolana, que habían acompañado a Trejo en la zona del siniestro, y después el propio Deportivo La Guaira, con un comunicado en el que expresó su dolor por el "sensible fallecimiento" de la familia del jugador y pidió fuerza para él y sus allegados.

La devastación provocada por los terremotos ha dejado centenares de muertos y miles de heridos, con La Guaira entre las áreas más afectadas.

En ese mapa del horror, la historia de Lucas Trejo impacta de manera particular en la comunidad futbolística: un profesional extranjero que eligió Venezuela como destino y que, de un día para otro, perdió a su núcleo más cercano bajo los escombros de un edificio residencial.

El caso ha generado muestras de apoyo desde hinchas y jugadores de distintos clubes venezolanos hasta medios y aficionados en Argentina, que se han volcado para acompañar a distancia al defensor en uno de los momentos más duros de su vida.

Mientras el país sigue contando víctimas y levantando ruinas, el nombre de Trejo se ha instalado como recordatorio de que detrás de cada cifra hay historias concretas: familias que ya no volverán a reunirse, hogares que desaparecieron en segundos y deportistas que también sufren la violencia imprevisible de una catástrofe natural.