Ferran Torres, 26 años: "Los días de partido desayuno contundente: como gofres y croissants con chocolate"

Ferran Torres, durante la concentración de España en el Mundial. Reuters

Los futbolistas de élite llevan al límite el cuidado de su alimentación, el descanso y la preparación física para rendir al máximo nivel. Sin embargo, eso no significa que su rutina esté exenta de pequeños caprichos.

Así lo demostraron Ferran Torres y Pedri durante su visita a El Hormiguero, donde sorprendieron al desvelar uno de los rituales más curiosos que mantienen antes de cada partido con el FC Barcelona.

Ambos futbolistas explicaron que los días de competición rompen por completo con la rutina alimenticia que siguen durante el resto de la semana.

Mientras que en las jornadas de entrenamiento respetan un plan nutricional muy estricto, diseñado para optimizar el rendimiento y la recuperación, los días de encuentro comienzan con un desayuno mucho más especial.

"Los días de partido sí que hacemos un desayuno contundente", explicó Pedri. Fue entonces cuando ambos revelaron una tradición que ya se ha convertido en una costumbre dentro del vestuario azulgrana.

"Cada día de partido es nuestro cumpleaños", bromeó el centrocampista canario. "Tomamos gofres con chocolate. Es como un ritual.

Ferran Torres. Reuters

Le metemos al croissant un poco de chocolate…", añadieron entre risas, dejando claro que ese pequeño homenaje gastronómico forma parte de la preparación mental antes de saltar al terreno de juego.

Más allá de ese desayuno especial, la conversación también sirvió para conocer algunos de los cambios que Ferran Torres ha introducido en sus hábitos alimenticios.

El delantero valenciano explicó que desde hace un tiempo practica el ayuno intermitente, una rutina que asegura haber incorporado con resultados muy positivos y que incluso ha convencido a Pedri para probar.

"A Pedri le he metido un par de rutinas que, bajo mi punto de vista, son importantes. No desayuna, que al final le costó, pero ahora me lo agradece y dice que se siente con más energía", comentó Ferran durante la entrevista.

La rutina del 'Tiburón'

Según detalló el atacante azulgrana, su protocolo consiste en cenar entre las 19:30 y las 20:00 horas y no volver a ingerir alimentos hasta bien entrado el día siguiente, de modo que muchos de sus entrenamientos los realiza en ayunas.

En su caso, sostiene que este método le ha permitido mejorar sus sensaciones físicas y aumentar su nivel de energía durante las sesiones de trabajo. "Me siento con más energía yendo con el estómago vacío a entrenar", aseguró.

Las confesiones de ambos futbolistas dejaron una imagen poco habitual del día a día de los jugadores de élite: una combinación de disciplina extrema en la alimentación con pequeños rituales que también ayudan a afrontar la presión de la competición.

Un equilibrio entre el rigor profesional y esos detalles que, según reconocen, hacen más llevadera la exigencia del fútbol de máximo nivel.