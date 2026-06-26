El refugio de Carvajal en un pueblo español: 30 kilómetros de playas preciosas y 56 kilómetros de costa para el verano

Llanes se ha consolidado definitivamente como el refugio más íntimo y especial de Dani Carvajal cuando asoma la temporada estival.

En esta pintoresca e histórica villa marinera, enclavada mágicamente en el verde oriente de Asturias, el combativo exlateral del Real Madrid y de la selección española decide cambiar el ensordecedor estruendo de los estadios por el rítmico y relajante murmullo de las olas del mar Cantábrico.

Aquí, las inagotables y veloces carreras por la banda derecha se transforman de pronto en paseos sumamente sosegados y silenciosos por la costa. El experimentado defensa madrileño pasa gran parte de sus deseadas vacaciones en este idílico municipio asturiano.

En este rincón, sus padres tienen una residencia desde hace tiempo, y él mismo quiso adquirir una magnífica segunda vivienda, situada muy cerca de la hermosa playa de Toró, concretamente en la apacible zona conocida como La Portilla. Para el futbolista, este destino jamás será una simple parada turística en su apretada agenda, sino aquel santuario personal al que regresa año tras año buscando desconectar la mente y recargar energías antes de afrontar una nueva y exigente campaña deportiva.

Esta localidad, que cuenta con aproximadamente trece mil habitantes, es indiscutiblemente una de las villas marineras más emblemáticas de la geografía asturiana. Su principal encanto radica en la forma privilegiada en la que fusiona el profundo azul del océano con el majestuoso verde de la montaña.

Llanes se asoma al horizonte cantábrico presumiendo de un maravilloso casco histórico de fisonomía puramente medieval, un tradicional puerto pesquero y un fantástico trío de playas urbanas que marcan el pulso cotidiano tanto de los vecinos residentes como de los visitantes estivales: El Sablón, Puertu Chicu y Toró. La playa de El Sablón, maravillosamente ubicada en el mismo corazón de la villa, es una coqueta cala semicircular de arena extremadamente fina.

Al estar muy protegida del oleaje exterior, durante los días tranquilos se convierte en una especie de piscina natural que regala unas envidiables vistas hacia la antigua muralla y el mítico y elevado paseo de San Pedro. Toró, por su parte, destaca por ser uno de los arenales más singulares y fotogénicos de la región. Su inmaculada arena blanca contrasta espectacularmente con unas llamativas y afiladas formaciones rocosas que brotan del agua. Es precisamente en el cercano y sosegado entorno de La Portilla, bañado por la suave brisa del mar, donde se encuentra el tranquilo refugio del jugador.

Más allá del núcleo principal, el extenso concejo llanisco despliega con orgullo treinta hermosas playas a lo largo de cincuenta kilómetros de costa espectacular. Supone una selección verdaderamente premium de calas, abarcando desde joyas salvajes como Torimbia hasta la recóndita Gulpiyuri. Asimismo, la famosa gastronomía local consolida esta idílica experiencia norteña.

Degustar exquisito pescado fresco, contundentes fabadas, inmensos cachopos y ricos quesos artesanales convierte cada velada en una increíble fiesta culinaria. Carvajal valora inmensamente esa maravillosa cotidianeidad. Tratado cariñosamente como un vecino más, pasea discretamente buscando constante paz familiar. Sin duda, este paradisíaco enclave asturiano siempre será su hogar perfecto.