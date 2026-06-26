El Real Madrid vende a Nico Paz al Como por 60 millones y se asegura una cláusula de recompra para 2027

El Real Madrid ha cerrado la salida de Nico Paz al Como. El tinerfeño ya es, a todos los efectos, propiedad del club lombardo después de que se haya cerrado el acuerdo por el 50% restante de sus derechos por 60 millones.

El mediapunta salió de la cantera blanca en el verano de 2024 cuando el Como se hizo con el 50% de sus derechos por 6 millones de euros. Figura clave en el proyecto de Cesc Fábregas que la próxima temporada jugará la Champions, el Madrid seguirá muy pendiente del hispano-argentino.

Con esta venta, el club blanco se asegura la venta de su activo por 60 kilos. Cabe recordar que esa cantidad es por el 50% de sus derechos -el 50% restante ya lo tenía el Como-, es decir, desde la entidad madridista le tasan en 120 kilos.

En la hoja de ruta diseñada por el Real Madrid, Nico Paz vestirá la camiseta blanca en 2027. No obstante, el Madrid tendría que desembolsar una cantidad cercana a los 80 millones. Es la opción de recompra que se guarda por el futbolista.

La intención de la entidad madridista era traérselo de vuelta este verano, pero el jugador ha mostrado su deseo de continuar otra temporada más en el Como y jugar la Champions siendo protagonista.

Las dudas de Nico Paz han surgido porque todavía no conocía cuál sería su rol. Y es que juega en una posición que ya está cubierta con Bellingham y Arda Güler. Además, sabe que todavía tiene la oportunidad de llegar al Real Madrid en 2027.

Todos contentos en la operación

En Italia, Nico Paz ha dado un paso al frente. Su crecimiento competitivo ha sido evidente hasta convertirse en una de las grandes referencias del ilusionante proyecto del Como, donde ha ganado protagonismo en un equipo que pretende seguir creciendo alrededor de su talento.

Para el futbolista, prolongar un año más su etapa en un entorno en el que se siente importante siempre fue una posibilidad muy bien considerada.

Consciente del potencial que tiene entre manos, el Como hizo un importante esfuerzo para evitar una salida inmediata del argentino. El club italiano, apoyado también en la voluntad del propio jugador, logró convencer al Real Madrid para replantear los términos de la operación.

No supone un adiós al conjunto blanco, sino una solución intermedia que beneficia a todas las partes.

Nico Paz, con la selección de Argentina Reuters

El Como retiene a su futbolista más diferencial, Nico continúa su progresión con minutos y responsabilidad, mientras que el Real Madrid mantiene intacto el control sobre el futuro deportivo y económico de uno de los talentos más prometedores surgidos de La Fábrica en los últimos años.

En Valdebebas la lectura de la operación es claramente estratégica. El club nunca contempló desprenderse definitivamente de Nico Paz ni perder la capacidad de decidir sobre su futuro.

Por ello, aunque ha aceptado que continúe una temporada más en el Como, conserva distintos mecanismos que le permiten intervenir tanto en un eventual regreso como en cualquier movimiento futuro.

El Real Madrid sigue convencido de que el argentino reúne las condiciones necesarias para volver al primer equipo cuando y ser un jugador clave.