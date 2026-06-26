El Real Madrid anuncia la salida de Dani Ceballos tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
El mediocentro no cumplirá con el año de contrato que le restaba y será agente libre en el mercado. Podrá fichar libre por quien quiera.
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Dani Ceballos pone fin a su etapa como jugador del Real Madrid. El futbolista y el club han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que les unía, cerrando así una trayectoria marcada por títulos, cesiones y un papel secundario en las últimas temporadas.
A través de un comunicado, la entidad ha querido reconocer la profesionalidad y el compromiso del futbolista durante los años que ha vestido la camiseta blanca.
"El Real Madrid agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", señala el club.
Comunicado Oficial: Ceballos.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2026
Con esta despedida concluye una etapa que comenzó en el verano de 2017, cuando Ceballos llegó procedente del Real Betis tras convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español.
Durante su estancia en el Bernabéu alternó periodos de protagonismo con otros de menor participación e incluso disputó dos temporadas como cedido en el Arsenal, donde recuperó sensaciones antes de regresar a la disciplina madridista.
Aunque nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible en un centro del campo repleto de estrellas, el utrerano formó parte de una de las épocas más exitosas de la historia reciente del club.
Comunicado de Ceballos
"Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil.
Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué.
Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores.
Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre. Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia.
Sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles.
Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre. Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida.
El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido. Gracias de corazón. Hala Madrid".