El Real Madrid anuncia la salida de Dani Ceballos tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Dani Ceballos pone fin a su etapa como jugador del Real Madrid. El futbolista y el club han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que les unía, cerrando así una trayectoria marcada por títulos, cesiones y un papel secundario en las últimas temporadas.

A través de un comunicado, la entidad ha querido reconocer la profesionalidad y el compromiso del futbolista durante los años que ha vestido la camiseta blanca.

"El Real Madrid agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", señala el club.

Comunicado Oficial: Ceballos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2026

Con esta despedida concluye una etapa que comenzó en el verano de 2017, cuando Ceballos llegó procedente del Real Betis tras convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español.

Durante su estancia en el Bernabéu alternó periodos de protagonismo con otros de menor participación e incluso disputó dos temporadas como cedido en el Arsenal, donde recuperó sensaciones antes de regresar a la disciplina madridista.

Aunque nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible en un centro del campo repleto de estrellas, el utrerano formó parte de una de las épocas más exitosas de la historia reciente del club.