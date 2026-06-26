El proyecto de Marcos Llorente (31) fuera del fútbol: un colegio hasta los 6 años protegido de los campos electromagnéticos

Marcos Llorente lleva tiempo ocupando titulares más allá de los terrenos de juego. El futbolista del Atlético de Madrid se ha convertido en una de las voces más reconocibles dentro del deporte español cuando se habla de salud, alimentación y estilo de vida.

Sus reflexiones sobre los hábitos modernos, la tecnología o el consumo de determinados productos generan habitualmente un intenso debate entre quienes comparten su visión y quienes consideran que algunas de sus posturas resultan excesivamente radicales.

El internacional español ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de recuperar prácticas que considera más cercanas a la naturaleza y alejadas de lo que define como una sociedad cada vez más artificial.

Una filosofía que, según explica, guía muchas de sus decisiones personales y familiares. En una entrevista concedida al SPORT resumía esta idea con una reflexión que volvió a generar repercusión: "Esta vida nos está llevando a lo artificial, que creo que no es lo correcto y que no es lo saludable".

Ahora, Llorente vuelve a situarse en el centro de la conversación pública tras desvelar uno de los proyectos personales que más ilusión le despiertan y que nada tiene que ver con el fútbol.

Marcos Llorente firmando autógrafos en la concentración de España en Chattanooga. EFE

El jugador rojiblanco estudia la posibilidad de impulsar un colegio o centro educativo dirigido a niños de hasta seis años, una iniciativa inspirada en su propia concepción de la educación durante los primeros años de vida.

Durante su participación en el pódcast 'Acento Noor', el futbolista explicó que la idea nace de una inquietud personal y familiar. "Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca oportuna", señaló.

Según detalló, el modelo educativo que imagina estaría basado en experiencias pedagógicas ya existentes, aunque adaptadas a una serie de principios que considera fundamentales para el desarrollo infantil.

Su proyecto educativo

Entre ellos destacan una mayor conexión con el entorno natural, la reducción de la exposición tecnológica y la promoción de actividades al aire libre desde edades tempranas.

"Que tenga un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces", explicó el jugador al describir algunas de las características que le gustaría incorporar al proyecto.

La propuesta no se limitaría únicamente al ámbito educativo. Llorente también puso el foco en aspectos relacionados con la alimentación y el entorno general del centro, dos cuestiones que considera esenciales dentro de su filosofía de vida.

"El tema de los tóxicos también y la comida que se les dé", añadió al enumerar los pilares sobre los que se asentaría esta iniciativa.

El futbolista reconoció además que la motivación detrás de este proyecto está estrechamente vinculada a su reciente experiencia como padre.

De hecho, admitió que la idea surge, en gran medida, de la búsqueda de un espacio que responda a los valores que desea transmitir a su hija. "Realmente, es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Quiero soltar a mi hija en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa", afirmó.

Por el momento, el lateral del Atlético de Madrid no ha ofrecido detalles concretos sobre fechas, ubicación o plazos para la puesta en marcha del centro.

Sin embargo, sus declaraciones ya han reabierto el debate sobre los modelos educativos alternativos, el papel de la tecnología durante la infancia y la creciente preocupación de algunas familias por crear entornos más controlados para el desarrollo de los niños.

Una vez más, Marcos Llorente demuestra que sus inquietudes trascienden el ámbito deportivo y que su influencia pública se extiende a cuestiones sociales y educativas que generan un amplio interés y discusión en la opinión pública.