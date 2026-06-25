Héctor Bellerín, 31 años: "Estamos un poco infantilizados porque nos llevan a dormir a un hotel para dormir y cenar bien"

Héctor Bellerín, durante un partido de fútbol con el Betis. Europa Press

Existen futbolistas que aprovechan su enorme repercusión mediática para desafiar ciertos estereotipos. Es el caso de Héctor Bellerín, un jugador que no duda en pronunciarse sobre cuestiones poco habituales en el ámbito deportivo.

El defensa del Real Betis ha vuelto a hablar abiertamente sobre algunas de sus aficiones e inquietudes, alejadas por completo del balón y los terrenos de juego.

Marc Giró llevaba tiempo intentando entrevistar al futbolista. Aunque nunca ha sentido un especial interés por el fútbol, sí le llamaba la atención la naturalidad con la que Bellerín ha abordado en numerosas ocasiones asuntos como la moda o los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Finalmente, el jugador ha sido uno de los invitados de 'Cara al Show', donde ha revelado aspectos poco conocidos de su vida profesional, entre ellos detalles sobre las concentraciones y las sanciones económicas que existen en el fútbol.

La conversación estuvo marcada por la complicidad entre ambos. Era la primera vez que Giró entrevistaba a un futbolista y la ocasión resultó especialmente significativa.

Héctor Bellerín, durante la celebración de la Copa del Rey. AFP7 / Europa Press

En un ambiente distendido, los dos abordaron cuestiones poco habituales en este tipo de entrevistas, mientras el defensa catalán respondía con franqueza a todas las preguntas del presentador.

Durante la charla, Bellerín reconoció que los futbolistas viven en un entorno muy controlado. "Estamos un poquito infantilizados porque nos llevan a dormir a un hotel para que el día antes de un partido durmamos y cenemos bien", explicó.

El jugador fue más allá al describir el funcionamiento de esa dinámica. "Nos tienen muy protegidos en esta burbuja. No se fían de que vayamos a dormir las ocho horas que se necesitan", aseguró.

De esta manera, los cuerpos técnicos se garantizan que los futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles al encuentro.

Las sanciones son otro de los mecanismos habituales dentro del fútbol profesional. "A los futbolistas nos multan por muchas cosas, como llegar tarde al entrenamiento", confesó Bellerín, quien recordó que existen numerosas normas cuyo incumplimiento puede acarrear castigos económicos.

Entre ellas, una de las que más le sorprende tiene que ver con el control del peso. "Para que no nos pasemos de la raya, tenemos multas hasta por el peso, que esa es la que a mí más fuerte me parece", señaló el defensa.

Las palabras del jugador provocaron el asombro de Giró, que quiso conocer más detalles sobre este tipo de sanciones. "Te dicen que tienes un día para bajar de peso", añadió Bellerín.

"¡Qué fuerte!", reaccionó el presentador, una sorpresa compartida también por el público presente en el plató de La Sexta.

Aunque el futbolista considera que estas prácticas están completamente normalizadas dentro del deporte profesional, reconoce que para quienes observan el fútbol desde fuera resultan difíciles de entender.

El propio Giró mostró su incredulidad ante la posibilidad de ser sancionado por haber ganado apenas 500 gramos y disponer únicamente de un día para recuperar el peso establecido.

Las multas no terminan ahí. También pueden imponerse por cuestiones relacionadas con la indumentaria, especialmente durante las concentraciones previas a los partidos.

"Tenemos un chándal que hay que llevar a los partidos, pero cada vez se hacen más equipaciones y hay un lío. No te da para lavarlos porque el pantalón es negro, la camiseta es blanca y no los puedo lavar a la vez", relató entre risas.

Intrigado por estas normas, Giró preguntó por la cuantía de las sanciones. Aunque Bellerín evitó dar cifras concretas, volvió a sorprender al conductor del programa. "Hay equipos en los que estas multas pueden llegar a ser de cinco cifras", reveló.

En su caso, sin embargo, aseguró que hace tiempo que no tiene que hacer frente a ninguna, ya que procura cumplir estrictamente con todas las exigencias establecidas.