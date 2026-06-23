El Tribunal Supremo da la razón al Real Madrid frente a LaLiga por los derechos audiovisuales

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente uno de los frentes abiertos en la batalla institucional entre Real Madrid y LaLiga, al respaldar la postura del club blanco y confirmar que fue vulnerado su derecho a participar en reuniones clave sobre los derechos audiovisuales durante 2022.

El nuevo pronunciamiento, subrayado por el comunicado del Real Madrid, consolida una línea jurisprudencial que cuestiona las formas utilizadas por la patronal en su pulso con los clubes alineados con el proyecto de la Superliga.

Según explica el club, el Tribunal Supremo ha confirmado "definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022".

Esta decisión llega después de que la Sala Primera desestimara el pasado 10 de abril el recurso de casación de LaLiga y avalara las resoluciones previas que habían declarado que aquellas medidas vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y se tomaron sin respetar el procedimiento legal exigido.

Lejos de asumir el revés, LaLiga intentó reabrir el caso mediante un incidente de nulidad, un mecanismo excepcional que la propia nota del club recuerda que el Supremo ha rechazado de plano.

El alto tribunal, según el comunicado, "ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales", lo que refuerza el carácter definitivo del fallo.

Derechos audiovisuales y Superliga

El conflicto entronca con las tensiones de fondo entre LaLiga y los clubes impulsores de la Superliga, a los que la patronal consideraba en situación de conflicto de interés dentro del órgano que supervisa la gestión y explotación de los derechos de televisión.

En 2022, el presidente de LaLiga vetó al Real Madrid -y también al FC Barcelona, según resoluciones anteriores- en varias reuniones de ese órgano, privándoles de intervenir en debates y votaciones sobre cuestiones comerciales estratégicas.

Aquellas decisiones ya habían sido cuestionadas en instancias inferiores, que declararon nulas las exclusiones al entender que no se había seguido un cauce objetivo e imparcial para apreciar la existencia de conflicto de interés.

El Supremo ratificó ese criterio en abril y ahora blinda ese pronunciamiento al inadmitir el último intento de la patronal por corregir el rumbo del procedimiento.

La lectura del Real Madrid

Desde Valdebebas, el club interpreta esta resolución como la confirmación de que su estrategia jurídica ha sido la correcta "durante todo este procedimiento" y como el punto final a "los sucesivos intentos de LaLiga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho".

Para la entidad, el fallo va más allá del caso concreto y "reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional".

A corto plazo, el pronunciamiento del Supremo cierra un frente específico abierto desde 2022, pero a medio plazo puede utilizarse como argumento de peso en el relato del club sobre la necesidad de redefinir el equilibrio de poder entre la patronal y los grandes actores del campeonato