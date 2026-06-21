El refugio de Ronald Araujo en una ciudad española famosa por su casco antiguo, palacios del siglo XIX y calles medievales

Cada verano, Menorca se convierte en uno de los destinos más codiciados del Mediterráneo. Entre sus rincones más emblemáticos destaca Ciutadella, una ciudad que combina historia, arquitectura y encanto marinero, y que atrae tanto a miles de visitantes como a rostros conocidos del deporte y la cultura.

No es extraño que futbolistas de élite elijan este lugar para disfrutar de unos días de descanso. El pasado verano, por ejemplo, el defensa uruguayo Ronald Araujo pasó parte de sus vacaciones en la localidad menorquina, donde fue visto cenando en un restaurante de Cala Blanes.

Situada en el extremo occidental de Menorca, Ciutadella fue durante siglos la capital política y administrativa de la isla. Aunque ese papel lo asumió posteriormente Mahón, la ciudad conserva un importante legado histórico que la convierte en uno de los principales atractivos turísticos del archipiélago balear.

El corazón de Ciutadella es su casco antiguo, considerado uno de los mejor conservados de España. Pasear por sus estrechas calles empedradas supone realizar un viaje al pasado.

El trazado urbano mantiene la esencia medieval, con callejuelas que desembocan en pequeñas plazas llenas de vida, comercios tradicionales y acogedoras terrazas.

Ronald Araújo calentando en un partido del FC Barcelona Europa Press

Entre sus monumentos más destacados sobresale la Catedral de Santa María, construida sobre una antigua mezquita tras la conquista cristiana de la isla en el siglo XIII.

Muy cerca se encuentran algunos de los palacios señoriales que reflejan la importancia económica y social que alcanzó la ciudad.

Un gran atractivo cultural

Muchas de estas residencias, reformadas entre los siglos XVIII y XIX, exhiben elegantes fachadas de piedra marés, patios interiores y elementos decorativos que evocan el esplendor de la aristocracia menorquina.

Otro de los grandes atractivos de Ciutadella es su puerto natural. Antiguamente dedicado a la actividad pesquera y comercial, hoy constituye uno de los espacios más animados de la ciudad.

Restaurantes, bares y embarcaciones recreativas comparten protagonismo en un entorno que cobra especial belleza al atardecer, cuando las luces se reflejan sobre las tranquilas aguas del canal.

La ciudad también es famosa por sus tradiciones. Cada mes de junio celebra las fiestas de Sant Joan, consideradas las más importantes de Menorca. Durante varios días, caballos, jinetes y miles de personas llenan las calles en una celebración que combina elementos religiosos, históricos y populares.

Con su mezcla de patrimonio, gastronomía, cultura y paisajes mediterráneos, Ciutadella continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos de España.

Un lugar donde la historia convive con el turismo de calidad y que, verano tras verano, sigue conquistando tanto a viajeros anónimos como a algunas de las grandes figuras del deporte internacional.