Leo Messi: "Arrancábamos a las 7 de la mañana y hasta la noche no nos íbamos. Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia"

La infancia de Lionel Messi sigue siendo una fuente inagotable de recuerdos. El capitán argentino rememoró sus primeros años en Rosario y desveló algunas de las vivencias que marcaron su pasión por el fútbol antes de convertirse en una leyenda mundial.

Durante una entrevista concedida a ESPN, Messi habló con emoción de sus inicios en las categorías inferiores de Newell's Old Boys, donde compartía jornadas enteras junto a sus hermanos y otros jóvenes futbolistas.

"Arrancábamos a las 7 de la mañana y hasta la noche no nos íbamos", explicó el astro argentino al recordar aquellos fines de semana en el club rosarino. Un escenario que fue clave en su formación tanto deportiva como personal.

El futbolista también reconoció que conserva un enorme cariño por aquella etapa. "Tengo recuerdos muy lindos, de una infancia hermosa", señaló al rememorar una época en la que el fútbol ocupaba prácticamente todas las horas de su día.

Messi abandonó Argentina cuando tenía apenas 13 años para incorporarse a la cantera del FC Barcelona. Sin embargo, asegura que todo lo vivido previamente en Rosario permanece intacto en su memoria.

Leo Messi, con el Inter Miami de la MLS Reuters

"Si bien me fui con 13 años y era un nene, todo lo que viví ahí son recuerdos hermosos", confesó el campeón del mundo, evidenciando el fuerte vínculo emocional que mantiene con su ciudad natal.

El delantero también recordó cómo era su relación con el balón desde muy pequeño. Según explicó, nunca fue especialmente aficionado a realizar exhibiciones técnicas, pero sí sentía una necesidad constante de jugar.

"A mí me encanta jugar al fútbol, lo disfruto de chiquito", afirmó Messi, quien reconoció que la pelota siempre estuvo presente en su vida y que cualquier momento era bueno para disputar un partido.

Aquellos años en Rosario estuvieron marcados por interminables jornadas deportivas y por el sueño de llegar algún día al primer equipo de Newell's. Un objetivo que entonces parecía el mayor reto imaginable para un niño apasionado por el fútbol.

Messi con la Copa del Mundo celebrando con la afición EFE

"Mi sueño de chico era jugar en la primera de Newell's", recordó. La vida acabaría llevándolo mucho más lejos de lo que imaginaba, hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Décadas después, con una carrera repleta de títulos y reconocimientos, Messi sigue encontrando en aquellos días de infancia algunos de los recuerdos más felices de toda su vida.