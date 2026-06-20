Endrick: "Vi a mi padre llorar porque no había para comer. Lo abracé y le dije que sacaría a la familia de esta dificultad"

Detrás de los focos del fútbol mundial y de los contratos millonarios en Europa, se esconden historias de supervivencia extrema que definen el carácter de las grandes estrellas.

El delantero brasileño Endrick es el reflejo vivo de este fenómeno. Antes de deslumbrar en los estadios más imponentes del planeta, el joven atacante conoció de primera mano las carencias más profundas en la periferia de Brasilia.

Su infancia no estuvo marcada por los lujos, sino por el hambre, el sacrificio familiar y una promesa inquebrantable nacida de la desesperación de un niño de apenas cuatro años que se negó a aceptar su destino.

Esta conmovedora realidad se dio a conocer públicamente a través de una sincera e íntima entrevista concedida al diario británico The Guardian a finales de 2023, un relato que posteriormente profundizó con un impacto global a través de una emotiva carta abierta publicada en el medio The Players' Tribune.

En estas declaraciones, Endrick desnudó su pasado para recordar el punto de inflexión que cambió su vida para siempre.

Endrick, en el Palmeiras Reuters

"Vi a mi padre llorar porque no había para comer. Le abracé y le dije que sacaría a la familia de esta dificultad", confesó el futbolista, rememorando el dolor de ver a sus padres, Douglas Sousa y Cíntia Ramos, pasar días de ayuno forzado para que tanto él como su hermano tuvieran un plato de comida en la mesa.

La escena, grabada a fuego en su memoria, describe la crudeza de un hogar donde faltaba lo básico, pero sobraba dignidad. Su padre, quien llegó a perder piezas dentales debido a la desnutrición provocada por la falta de alimentos, trabajaba incansablemente limpiando los baños del Palmeiras mientras buscaba una oportunidad para su hijo.

Con un teléfono viejo y usado, Douglas grababa los goles del pequeño Endrick en campos de tierra de su barrio natal para subirlos a YouTube, con la única esperanza de que algún oteador del fútbol profesional descubriera su talento y los rescatara de la miseria.

El fútbol dejó de ser un simple juego para convertirse en una misión de rescate familiar. Aquella promesa infantil no se diluyó con el tiempo; al contrario, alimentó la disciplina y la madurez precoz de un jugador que debutó en la élite con solo 16 años.

La fortaleza mental que hoy exhibe sobre el césped se forjó en aquellas noches de despensas vacías. Al final, el esfuerzo valió la pena.

Las lágrimas de dolor del pasado se transformaron en lágrimas de orgullo absoluto el día de su presentación oficial en el Real Madrid, confirmando que aquel abrazo de la infancia no fue en vano. Endrick cumplió su palabra: salvó a su familia.