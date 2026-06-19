Achraf Hakimi: "Mi madre limpiaba casas y mi padre se dedicaba a la venta ambulante. Éramos pobres"

Achraf Hakimi disputa el Mundial de 2026 como líder de la selección de Marruecos, pero cada vez que se le pregunta por su historia vuelve al mismo punto de partida: un piso modesto en Madrid y unos padres que se dejaron la piel para sostener a la familia.

Allí, mucho antes de convertirse en estrella global, se forjó el carácter del lateral que hoy recorre la banda en los mejores escenarios del fútbol.

En una entrevista para El Chiringuito en 2019, aún cedido por el Real Madrid al Borussia Dortmund y explotando ya en la Bundesliga y la Champions, Hakimi decidió desnudarse en lo personal.

"Mi madre limpiaba casas y mi padre se dedicaba a la venta ambulante. El que yo entrenase era un sacrificio para ellos", resumía, consciente de que detrás de cada sesión de entrenamiento había horas de trabajo precario y de cansancio acumulado.

No hablaba solo de dificultad económica, sino de la renuncia diaria de una familia inmigrante que organizaba su vida alrededor del sueño del pequeño.

El defensa explicaba que su trayectoria nace de un entorno de carencias, pero también de un mensaje muy claro en casa. "Venimos de una familia humilde, que siempre ha luchado para lograr las cosas. Yo lucho cada día por ellos, para sacarles adelante. Como digo, éramos pobres, y necesitábamos muchas ayudas", decía, hilando la idea de que su éxito deportivo no se entiende sin la cultura del esfuerzo que mamó desde niño.

En su relato, el fútbol aparece menos como ascenso meteórico y más como una salida colectiva, casi una responsabilidad con los suyos.

Vinicius y Achraf Hakimi se abrazan tras el Brasil - Marruecos del Mundial. Reuters

Hakimi insistía en que sus padres priorizaron su carrera incluso por encima de otros gastos en el hogar.

"Sacrificaban muchas cosas de mis hermanos para que las dieran a mí", admitía, con una mezcla de gratitud y deuda moral. Aquella frase revela la dimensión íntima de su historia: cada dorsal, cada prima y cada fichaje van acompañados del recuerdo de unas oportunidades que sus hermanos dejaron pasar para que él pudiera perseguir el balón en Valdebebas o en Dortmund.

La distancia física no ha roto ese vínculo, y el jugador lo dejó claro cuando habló de cómo viven en casa cada uno de sus partidos. "En primera persona. Si me critican les molesta, porque a mí me puede molestar. Y si es al revés se alegran", explicaba, retratando a una familia que sufre y disfruta delante del televisor como si estuviera en la grada.

Ese hilo emocional se hizo evidente cuando vio un mensaje de su madre y de su hermana en pleno programa: "Pasaba mucho tiempo con ellos y ahora estoy lejos. Estas cosas me motivan", confesó, al borde de las lágrimas.

Hoy, mientras pelea por hacer historia con Marruecos en el Mundial de 2026, Hakimi sigue llevando a esa familia humilde de Madrid en cada carrera por la banda.