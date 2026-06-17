Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2028: llega libre y como petición expresa de Mourinho

Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid. El centrocampista portugués firma un contrato para las próximas dos temporadas, hasta 2028, con otra opcional. Se convierte así en el segundo refuerzo del verano para el club blanco tras Marc Cucurella.

El aterrizaje de Bernardo Silva en el Santiago Bernabéu llega como una petición expresa de José Mourinho, en su regreso al banquillo del Madrid 13 años después. Además, ambos comparten representante: el 'súper agente' Jorge Mendes.

Su fichaje es una victoria del Real Madrid ante sus dos grandes rivales: FC Barcelona y Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos estaban interesados y, cada uno en su momento, vieron cerca el acuerdo. Sin embargo, Bernardo Silva vestirá de blanco.

Tras casi una década en el Etihad Stadium, el centrocampista portugués comunicó en abril a la directiva del Manchester City su decisión de no renovar y se marchó sin coste de traspaso, como agente libre, con 19 títulos en su mochila y el mercado a sus pies.

Lo que vino después fue una carrera silenciosa -y más corta de lo esperado- que terminó con su firma en favor del Real Madrid.

Los primeros movimientos llegaron de mano de Jorge Mendes, su representante, que ofreció a Silva a los grandes del mercado español. El Madrid, en aquel momento de abril, no mostró interés inmediato: tenía otras prioridades y no veía al jugador dentro de sus planes.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente con la confirmación oficial de José Mourinho como entrenador. El técnico portugués, que conoce a la perfección el perfil de su compatriota, lo convirtió en petición expresa desde el primer día de su vuelta al banquillo del Madrid.

Guardiola y Bernardo Silva se abrazan tras el último partido de ambos con el Manchester City. Reuters

Fue entonces cuando la operación adquirió una velocidad insólita. El Barcelona creyó durante semanas tener ventaja en la pugna, pero la irrupción decidida del club blanco alteró por completo la hoja de ruta del jugador.

El Atlético de Madrid también había puesto su oferta encima de la mesa, incluso esperaba que firmara el contrato el jueves 11. Hasta que el Madrid y Mourinho entraron en escena.

En menos de 36 horas de negociación directa, el acuerdo entre Silva y el club quedó sellado. El portugués se sometió incluso al reconocimiento médico durante la concentración de la selección lusa, condicionando el anuncio oficial a ese trámite y al inicio del Mundial, con Portugal debutando el miércoles 17.

El contrato tendrá una duración de dos temporadas, hasta 2028, con opción de extenderlo por una tercera.

Tras él, el Real Madrid tiene previsto seguir anunciando más nombres. Los próximos en llegar serán Dumfries y Konaté, ambos sellados por Florentino Pérez durante su carrera por la presidencia.

Reencuentro con Mbappé

Hay una otra capa emocional en este fichaje que trasciende lo puramente deportivo. Bernardo Silva y Kylian Mbappé compartieron vestuario en el Mónaco de Leonardo Jardim en la temporada 2016/17, la del histórico título de la Ligue 1 y la semifinal de Champions que deslumbró a Europa.

Nueve años después, se reencuentran en el Bernabéu. La rueda vuelve a su punto de partida para ellos.

Tácticamente, el encaje de Silva en el esquema de Mourinho es casi milimétrico. El portugués puede actuar como interior derecho, mediapunta o incluso falso extremo, ofreciéndole al Special One una pieza capaz de gobernar los ritmos, pausar el partido bajo presión y filtrarlo cuando hay espacio entre líneas.

Su disciplina defensiva, su presión tras pérdida y su capacidad para subordinar el lucimiento individual al funcionamiento colectivo son exactamente los valores que Mourinho exige a sus centrocampistas.

El Madrid de Mourinho sigue tomando forma. Con Dumfries en el lateral, Konaté en el eje de la defensa y ahora Bernardo Silva en la sala de máquinas, el proyecto blanco empieza a tener estructura, carácter y apellidos de sobra para ilusionar al Bernabéu. No serán los únicos en llegar.