Dani Olmo, 28 años: "Me fui con mi madre a Croacia. Solo ella sabe lo que vivimos allí, se le caen las lágrimas al recordarlo"

La carrera de un futbolista de élite suele medirse en goles, títulos y contratos millonarios. Sin embargo, detrás de los focos de los grandes estadios del panorama mundial, siempre se esconde una historia de sacrificios humanos que pocos logran vislumbrar.

Dani Olmo, actual referente del fútbol internacional, encarna a la perfección esa dualidad. A sus 28 años, consolidado en la madurez de su juego y con una trayectoria envidiable a sus espaldas, el mediapunta de Terrassa echa la vista atrás para recordar el momento más audaz, arriesgado y determinante de toda su vida.

Una decisión familiar que lo cambió absolutamente todo. Con apenas 16 años, Olmo tomó una determinación que dejó estupefacto al entorno del fútbol base nacional: abandonar la comodidad de La Masia, la prestigiosa cantera del FC Barcelona, para emprender una aventura hacia lo desconocido en el Dinamo de Zagreb.

Aquel viaje a Croacia no solo supuso un reto deportivo mayúsculo en un territorio competitivo inhóspito, sino también una fractura temporal en el núcleo de su hogar.

Mientras su padre y su hermano permanecieron en España, su madre, Dorita Carvajal, no dudó en hacer las maletas para acompañar a su hijo menor en el desafío de cumplir su gran sueño. "Me fui con mi madre a Croacia. Solo ella sabe lo que vivimos allí, se le caen las lágrimas al recordarlo", confesó en una entrevista.

Dani Olmo celebra su gol ante Georgia en la Eurocopa Reuters

Estas palabras sintetizan a la perfección la dureza de un exilio voluntario donde la soledad y la barrera del idioma se convirtieron en los rivales más difíciles de batir a diario.

Mientras los jóvenes de su edad disfrutaban de una adolescencia convencional y de la cercanía de sus amigos de la infancia, Dani Olmo maduraba a marchas forzadas en los fríos inviernos de Zagreb, refugiado únicamente en el apoyo incondicional de una madre coraje.

Aquel pacto de silencio, complicidad y resistencia forjó el carácter de un futbolista que hoy destaca por su tremenda fortaleza mental en el terreno de juego. El éxito actual no se entiende sin las lágrimas derramadas en la intimidad de aquel piso croata.

Hoy, con la perspectiva que otorgan los años y los triunfos cosechados, esa emotiva vivencia compartida adquiere un valor incalculable. Dani Olmo ha regresado a la primera línea del fútbol global, pero mantiene intactos los pies en el suelo, sabiendo muy bien quién estuvo a su lado cuando el camino era oscuro y el futuro, una auténtica moneda al aire.