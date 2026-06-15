El éxito de Kevin de Bruyne fuera del fútbol: criptomonedas, 4 millones en patrocinios y la cara de unas hamburguesas

Kevin De Bruyne es mundialmente reconocido por su visión de juego milimétrica, sus asistencias imposibles y su capacidad para liderar los mejores mediocampos de Europa. En el tramo final de su carrera, será uno de los hombres más importantes con Bélgica en este Mundial 2026.

Sin embargo, el cerebro del futbolista belga no solo funciona a la perfección sobre el césped. Fuera de las canchas, ha construido un imperio empresarial sólido, diversificado y sumamente estratégico. Lejos de las inversiones impulsivas o frívolas que a menudo caracterizan a algunos deportistas de élite, De Bruyne ha demostrado tener un plan meticuloso para asegurar su futuro financiero una vez que cuelgue las botas.

El atractivo comercial de De Bruyne es innegable y sumamente rentable. Según diversas estimaciones de medios financieros especializados, el jugador genera aproximadamente 4 millones de dólares anuales de forma exclusiva a través de acuerdos publicitarios y derechos de imagen.

Este lucrativo flujo de ingresos constantes está respaldado por alianzas de largo plazo con gigantes de la indumentaria deportiva, pero también por incursiones en mercados más amplios y cotidianos.

Una de sus firmas más llamativas ocurrió cuando firmó un importante contrato para convertirse en el rostro oficial de McDonald's en Bélgica. Aunque las cifras exactas del acuerdo se mantienen bajo estricto secreto corporativo, esta alianza demostró su enorme capacidad para conectar con el público general, consolidando su estatus como un verdadero ícono cultural en su país natal.

Criptoactivos y tecnología

El interés de De Bruyne por la vanguardia tecnológica se refleja claramente en las empresas que respalda. En el terreno de la salud, participó como inversor clave en Therabody, la famosa marca de dispositivos de terapia de percusión. No solo aportó capital inicial, sino que se involucró activamente como embajador global, mostrando cómo esta tecnología mejora su propia recuperación física.

El belga tampoco ha sido ajeno a las nuevas tendencias de la economía digital. En 2022, se asoció con la plataforma de intercambio de criptomonedas Phemex. A diferencia de otras figuras públicas que promocionaron proyectos altamente especulativos, el enfoque de la colaboración de De Bruyne ha sido netamente educativo, buscando fomentar la alfabetización financiera responsable dentro del complejo mundo de la Web3.

Pensando en la estabilidad a largo plazo, el sector inmobiliario es uno de los grandes pilares de su patrimonio. Posee una impresionante y diversificada cartera de propiedades que le garantiza ingresos pasivos, incluyendo una enorme mansión en Cheshire, residencias en su natal Drongen y adquisiciones en Italia.

A esto se suma su interesante faceta como empresario hotelero: es copropietario de un exclusivo hotel boutique ubicado en el histórico Cotton Exchange, en pleno centro de Mánchester.

Su visión de futuro también abarca la industria deportiva sostenible. Es inversor en Sports & Leisure Group (SLG), una destacada empresa belga dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de césped artificial ecológico, un negocio ideal para su etapa post-retiro.

La prueba definitiva de su fría y calculada mentalidad empresarial ocurrió al gestionar su propia carrera. En lugar de utilizar los servicios de representantes tradicionales, De Bruyne contrató a una agencia especializada en Big Data para analizar matemáticamente su impacto en el equipo y su valor real en el mercado.

Con esas métricas objetivas en la mano, él mismo negoció su renovación multimillonaria, demostrando que dirige sus finanzas con la misma precisión clínica con la que ejecuta un pase de gol.