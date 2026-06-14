El refugio de Eric García en un municipio de 30.000 personas: restos medievales y un parque forestal de 30 hectáreas

Mientras Eric García se encuentra estas semanas de concentración con la selección en pleno Mundial, su punto de fuga sigue estando a unos kilómetros de Barcelona, en un municipio que no encaja en el tópico de 'ciudad dormitorio'.

Martorell, con algo menos de 30.000 habitantes, es el lugar donde nació y donde se forjó el defensa, un escenario muy reconocible para él que mezcla fábricas, ríos y restos medievales en un espacio reducido.

El municipio vive en un cruce de caminos. Allí se encuentran el Llobregat y el Anoia, las autopistas y las vías del tren, lo que convierte Martorell en una puerta de entrada al interior de Cataluña y en un nudo industrial de primera línea.

Esa condición de enclave obrero y de paso ha marcado durante décadas el carácter de la localidad y, por extensión, el entorno en el que creció García: calles trabajadoras, rutina de fábrica y una vida que gira alrededor del tiempo de desplazamiento hacia Barcelona.

Pero el refugio del central no se explica solo desde el asfalto. A muy poca distancia del casco urbano aparece el Martorell más inesperado, el de los restos medievales y los paisajes de río.

El Pont del Diable, heredero de la antigua vía romana, sigue dominando la entrada al núcleo histórico como símbolo de un pasado que convive con el humo de las chimeneas y las luces de la factoría automovilística.

Entre calles estrechas, edificios con siglos de historia y pequeños museos, el jugador encuentra un escenario radicalmente distinto al de las grandes ciudades en las que se mueve durante la temporada.

Eric García, durante un partido con el Barça. EFE

El otro gran pulmón del municipio es el Parc Forestal de Can Cases, unas 30 hectáreas de bosque y área de ocio al noroeste del término.

Allí, el paisaje cambia por completo: pinos, encinas, senderos entre claros y zonas de picnic donde muchas generaciones han aprendido lo que es pasar un día en el campo sin salir de su pueblo.

Para alguien que vive ahora entre hoteles de concentración, vuelos transoceánicos y centros de entrenamiento de élite, tener asociado su 'casa' a un espacio así añade una capa distinta a la idea de vuelta al origen.

En ese entorno, el defensa ha podido compaginar desde niño la imagen del puente romano y las ruinas en altura con la de los campos de entrenamiento y la gran fábrica de coches marcada en el horizonte.

Ese contraste ayuda a entender su vínculo con Martorell: cuando regresa en momentos de respiro de la temporada, lo que le espera no es solo el barrio en el que se crió, sino también la posibilidad de perderse unas horas entre ríos y bosque, lejos de cámaras y focos.

Ahora, con el Mundial en juego y los ojos puestos en Estados Unidos, el refugio queda a un océano de distancia.

Pero para Eric García, Martorell sigue siendo ese lugar concreto al que volver cuando todo pase: un municipio de 30.000 personas donde conviven restos medievales, un parque forestal enorme y la vida cotidiana que lo vio salir rumbo a la élite.