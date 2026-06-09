La surrealista escena durante el himno nacional que sacó la risa a los jugadores de la Selección antes del partido con Perú

Los jugadores de la Selección se ríen durante el himno nacional en el amistoso contra Perú. Captura de pantalla

La noche amistosa entre España y Perú en Puebla dejó una postal inesperada antes de que rodara el balón. Más allá del 3-1 de la selección de Luis de la Fuente, el foco se desplazó por unos minutos al himno español, convertido en protagonista involuntario en el Estadio Cuauhtémoc.

Lo que debía ser el protocolo habitual previo a un encuentro internacional derivó en una escena tan peculiar como comentada en redes.

Cuando llegó el turno de la Marcha Real, la organización mexicana lanzó por megafonía una versión extendida del himno, muy distinta al corte breve al que están acostumbrados jugadores y aficionados en los partidos de selecciones.

La melodía se prolongó por más de dos minutos, muy por encima de los algo menos de 60 segundos que suele emplearse en competiciones FIFA y amistosos.

Sobre el césped, las cámaras captaron enseguida las reacciones. Los futbolistas españoles se mantuvieron firmes, pero no pudieron evitar cruzar miradas de sorpresa y alguna sonrisa contenida mientras el himno seguía sonando sin visos de concluir.

El propio narrador de TVE subrayó en directo lo que estaba pasando y apuntó que se estaba escuchando "el himno nacional español, que ha sonado en su versión larga".

En la grada, la situación se vivió entre el desconcierto y el humor. La hinchada española aprovechó para acompañar el himno hasta el final, mientras las redes sociales empezaban a llenarse de comentarios y vídeos cortos calificando el momento de surrealista.

En redes sociales y en los medios coincidieron al día siguiente en señalarlo como la anécdota de la noche en Puebla, una especie de guiño involuntario que rompió la rigidez habitual de este tipo de ceremonias.

El episodio entronca, además, con un detalle poco conocido por parte del público general: el himno de España tiene dos versiones oficiales, una breve y otra completa, y está regulado por Real Decreto.

Para actos deportivos con representación de la selección se establece precisamente el uso del formato corto, que es el que se interpreta en Mundiales, Eurocopas y amistosos.

En Puebla, sin embargo, la organización optó por la versión extendida, probablemente por un simple error de protocolo o de archivo, pero suficiente para descolocar a todos durante unos instantes.

El contraste con el resto del envoltorio del partido era evidente. El amistoso había estado rodeado de un tono de espectáculo muy 'a la mexicana', con animaciones constantes en el marcador, una puesta en escena ruidosa y un ambiente más cercano a un show que a un ensayo serio de un Mundial.

En ese contexto, el himno interminable se convirtió en la guinda de una noche que algunos ya describen como sainete: España afinó detalles antes de Estados Unidos, pero el recuerdo para muchos será esa Marcha Real que, por una vez, pareció no tener final.