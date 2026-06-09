El Real Madrid y Emirates cierran un acuerdo histórico de patrocinio hasta 2031 por 100 millones de euros

El Real Madrid y la aerolínea Emirates han hecho oficial la renovación de su alianza estratégica, sellando un pacto sin precedentes que vinculará a ambas entidades hasta el año 2031.

Esta prolongación contractual, valorada en la espectacular cifra de 100 millones de euros, marca un nuevo hito en la industria del marketing deportivo y consolida la que ya es una de las relaciones de patrocinio más longevas, sólidas y lucrativas del fútbol mundial.

Con esta rúbrica, el emblemático logotipo de la compañía asiática continuará luciendo en el frontal de la camiseta del primer equipo, así como en las distintas equipaciones de entrenamiento y en la cantera.

🤝 Cinco temporadas más juntos.

Real Madrid y @Emirates renuevan su acuerdo de patrocinio, continuando una asociación construida sobre la excelencia, la ambición y una visión compartida del futuro.

Porque esto es solo el principio. pic.twitter.com/0g6jMz6YFP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

La asociación entre el club de Chamartín y Emirates arrancó en 2011 y, apenas dos años después, la aerolínea se convirtió en el sponsor principal del equipo. Esta ampliación por cinco temporadas más no solo reafirma la confianza mutua entre ambas instituciones, sino que asegura al Real Madrid una inyección económica de primer nivel para mantener su estatus hegemónico en España y en Europa.

Fuentes cercanas a la negociación destacan que este nuevo contrato es fruto del incesante trabajo de la directiva por maximizar los ingresos y expandir la marca en el mercado internacional. Los 100 millones garantizados convierten a la elástica madridista en una de las mejor cotizadas del planeta, proporcionando al club un margen de maniobra financiero envidiable.

Este colchón resulta clave para afrontar grandes fichajes, asumir costes operativos y continuar atrayendo al mejor talento internacional al renovado y vanguardista estadio Santiago Bernabéu.

Además de la visibilidad en las equipaciones, el acuerdo engloba contraprestaciones publicitarias en los soportes digitales del club, presencia destacada en las pantallas del estadio y colaboración en iniciativas de expansión comercial en regiones clave como Oriente Medio y Asia.

En un mercado futbolístico cada vez más competitivo frente a la irrupción de potentes inversores extranjeros, el equipo presidido por Florentino Pérez demuestra una vez más su capacidad para generar riqueza a través de su propio atractivo, garantizando una estabilidad presupuestaria indispensable para reinar durante la próxima década.

El club más valioso

Este monumental acuerdo de patrocinio con Emirates llega en el momento de mayor esplendor económico e institucional para la entidad blanca, que recientemente ha sido reconocida por la prestigiosa revista Forbes como el club de fútbol más valioso del mundo por quinto año consecutivo.

Según los datos de la publicación, el Real Madrid alcanza una asombrosa valoración de 9.500 millones de dólares, distanciándose de forma muy clara de todos sus competidores.

Para poner en perspectiva el aplastante dominio financiero de los madrileños, el Fútbol Club Barcelona ocupa la segunda posición en este ranking con una tasación de 7.500 millones de dólares, es decir, 2.000 millones menos que su eterno rival.

El podio global lo completa el Manchester United, valorado en 7.200 millones, lo que consolida la supremacía del Madrid incluso frente al músculo económico de la todopoderosa Premier League.

Forbes subraya además en su informe que durante la temporada 2024/2025 el Real Madrid generó una cifra récord de ingresos de 1.270 millones de dólares. Este hito histórico no solo superó en un 12% la facturación del curso anterior, sino que batió a gigantes del deporte americano como los Dallas Cowboys de la NFL. La inyección que supondrá el nuevo contrato de Emirates no hace sino reforzar estas imponentes cuentas y blindar el futuro de la institución.